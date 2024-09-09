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Турецкие РСЗО сделают кыргызскую армию и погранслужбу непобедимыми

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Как гласит старинная военная мудрость: артиллерия - бог войны. К ней можно добавить - реактивные системы залпового огня (РСЗО) решают исход битвы за пару минут. Действительно, РСЗО создают сокрушительное огневое превосходство в бою, и даже малочисленный боевой отряд с парой-тройкой РСЗО способен остановить продвижение крупного воинского соединения противника. Тем более, учитывая активное использование боевых БПЛА и FPV-коптеров в современных вооруженных конфликтах, нужны не просто РСЗО, а мобильные реактивные установки. Компактная РСЗО должна быть малозаметной и, отработав по вражеским целям, оперативно скрыться с позиции. Это РСЗО для более ближнего боя на дистанции 3-5 км. При этом вооруженным силам нужны и более мощные РСЗО с крупным калибром, способные поражать войска неприятеля на расстоянии от 20 до 40 км, а если придется и дальше.

Сегодня на мой взгляд, РСЗО востребованы во всех родах войск. Так как наличие такого вооружения позволяет сдержать натиск противника на участках границы, создать преимущество при наступлении или обороны и нанести тяжелый урон вражеской армии. Кыргызстан имеет шансы удвоить боеспособность вооруженных сил и пограничных войск за счет усиления именно реактивной артиллерии. Наличие РСЗО способствует оперативному нанесению ударов в случае вторжения противника или проникновения террористов. Ракеты стоят дорого, но все же они дешевле человеческой жизни. Грамотное и умелое применение РСЗО позволит сберечь личный состав.

Разумеется, у кыргызской армии на вооружении имеются РСЗО. Это легендарная РСЗО БМ - 21 "Град". Оружие грозное и эффективное. Однако, мир военных технологий не стоит на месте. Кыргызские вооруженные силы нуждаются в новейших системах точного залпового огня. И здесь опять же Турция лидирует как производитель современного и качественного вооружения.

Кыргызстан как и все постсоветские государства получил в наследство советское оружие и боеприпасы. В Турции компанией Roketsan Missiles Industries Inc." разработан аналог советского "Града" - T-122 Sakarya. Реактивная система залпового огня Т-122 Sakarya предназначена для поражения пехоты, бронетехники, укреплений, командных пунктов при стрельбе с закрытых огневых позиций в любое время суток при любых погодных условиях на дистанции от 3 до 40 км. РСЗО Т-122 Sakarya выпускается на шасси КАМАЗ и MAN.

Главная особенность данного РСЗО заключается в следующем - 122-мм НУРС фирмы "Roketsan" унифицированы с НУРС российской РСЗО БМ-21 "Град" и могут использоваться в составе этой системы или в ее многих вариантах, собираемых в различных частях планеты. В свою очередь БМ T-122 может использовать все типы боеприпасов, разработанные для БМ-21.

Мультикалиберная 107-мм/122-мм пусковая установка реактивной системы залпового огня T-107/122 MBRL

Данная РСЗО может использовать два вида калибров - 107 мм. и 122 мм. Заряжается 60-ю 107-мм. или 20-ю 122-мм реактивными снарядами. Минимальная дальность работы РСЗО - 3 км., максимальная 11 км. Как раз такая мобильная РСЗО по характеристикам идеально подходит для пограничных войск. Имея на вооружении хотя бы одну-две батареи таких установок, пограничники сумеют отбить нападение и не допустить захвата населенных пунктов, скопления техники и живой силы противника.

РСЗО T-300 "Kasirga" (Ураган)

РСЗО "Kasirga" - предназначена для поражения открытых групп пехоты, легкобронированной техники на дальности от 40 до 100 км.

В качестве мобильной базы системы выбран немецкий грузовик MAN с колесной формулой 6x6. На крыше машины можно установить пулемет или 40-мм автоматический гранатомет для защиты расчета РСЗО. Батарея РСЗО T-300 "Kasirga" включает в себя: командно-штабную машину (управление и корректировка огня), 6-9 пусковых установок по 4 пусковые трубы для ракет TR 300 (на базе шасси грузовика MAN (6х6) и такое же количество транспортно-заряжающих машин. Радиус поражения живой силы, м: 1000 (радиус гарантированного поражения 70 м).

К примеру - формирование двух батарей РСЗО T-300 "Kasirga" в составе мотострелковой бригады существенно увеличивают боеспособность воинского подразделения. Радиус действия ракет РСЗО на дистанции 40-100 км при поддержке разведывательных беспилотников не оставляют противнику никаких возможностей продвигаться вперед или закрепиться в местности. С помощью вышеназванных РСЗО можно будет уничтожать логистические пути, склады с горючим и оружием противника на его же территории.

Мобильная РСЗО на базе турецкого бронеавтомобиля Vuran.

Подобная мини-РСЗО на базе броневика - мечта сил специальных операций и пограничников. Калибр используемых снарядов - 107 мм, в установке 12 направляющих, обеспечивающих одновременный залп. Дальность поражения не раскрывается, как и другие характеристики РСЗО. Возможная дальность полета ракет 5 км. Сама установка разработана компанией Roketsan. В базовой версии Vuran является классическим внедорожным броневиком повышенной миннозащищенности 4Х4 производства турецкой компании BMC Otomotiv. Вместимость - 11 военнослужащих (экипаж 2 + 9 десант). В качестве вооружения устанавливается боевой модуль с дистанционным управлением. Вооружение - пулемет (7,62-мм или 12,7-мм). Такая ракетная установка на базе бронемашины пригодится в локальных боях и спецоперациях по уничтожению террористов в горной местности. После залпа 12 ракет по противнику, группа спецназа приступит к зачистке и уничтожению остатков группы вражеских солдат или террористической банды. При наличии мини-РСЗО пограничникам или спецназу не будет нужно перетаскивать тяжелое вооружение типа СПГ (станковый противотанковый гранатомет) или минометов. Я считаю, что вышеуказанная мини ракетная установка усилит боеспособность спецназа погранслужбы "Бору", военного спецназа и внутренних войск МВД КР.

Самое главное - обеспечить вышеуказанные РСЗО средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против дронов и FPV-коптеров, и тогда ракетные установки увеличат свою неуязвимость.

Автор: Медербек Корганбаев


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URL: https://www.vb.kg/439461
Теги:
Турция, армия, Кыргызстан, Вооруженные силы
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