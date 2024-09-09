Погода
$ 84.17 - 84.58
€ 92.60 - 93.60

Умер ведущий КВН Александр Масляков

321  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На 83 году жизни скончался и ведущий КВН Александр Масляков, сообщили в группе Международного союза КВН во "ВКонтакте". Он родился в Свердловске (с 1991 года - Екатеринбург) 24 ноября 1941 года.

"Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей", - говорится в сообщении КВН.

Ранее СМИ сообщали о том, что у Александра Маслякова диагностировали рак легких. По некоторым данным, проблемы со здоровьем у ведущего начались после перенесенного COVID-19.

Названа причина смерти Александра Маслякова

Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске. В 1964 году, будучи студентом четвертого курса МИИТ, он начал работать на телевидении, в главной редакции программ для молодежи. За время работы на телевидении он был ведущим телевизионных программ "Клуб веселых и находчивых", "Алло, мы ищем таланты!", "Песня года", "Александр-шоу", "12 этаж" и многих других.

В марте 1990 года совместно со своей женой Светланой Александр Масляков основал "Телевизионное творческое объединение АМиК". АМиК владеет брендом КВН, авторскими правами на шутки участников телеверсии, организует гастроли команд и специальные выступления. В феврале 2024 года единственным владельцем ТТО АМиК стал Александр Масляков-младший.

Александр Масляков награжден званием заслуженного деятеля искусств РФ (1994), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2006) и орденом Александра Невского (2015). Он также является лауреатом премии ТЭФИ (в 1996 году - специальный приз, в 2002-м - приз "За личный вклад в развитие российского телевидения").

Источник: Коммерсантъ


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439462
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  