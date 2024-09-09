Умер ведущий КВН Александр Масляков

На 83 году жизни скончался и ведущий КВН Александр Масляков, сообщили в группе Международного союза КВН во "ВКонтакте". Он родился в Свердловске (с 1991 года - Екатеринбург) 24 ноября 1941 года.

"Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей", - говорится в сообщении КВН.

Ранее СМИ сообщали о том, что у Александра Маслякова диагностировали рак легких. По некоторым данным, проблемы со здоровьем у ведущего начались после перенесенного COVID-19.

Названа причина смерти Александра Маслякова

Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске. В 1964 году, будучи студентом четвертого курса МИИТ, он начал работать на телевидении, в главной редакции программ для молодежи. За время работы на телевидении он был ведущим телевизионных программ "Клуб веселых и находчивых", "Алло, мы ищем таланты!", "Песня года", "Александр-шоу", "12 этаж" и многих других.

В марте 1990 года совместно со своей женой Светланой Александр Масляков основал "Телевизионное творческое объединение АМиК". АМиК владеет брендом КВН, авторскими правами на шутки участников телеверсии, организует гастроли команд и специальные выступления. В феврале 2024 года единственным владельцем ТТО АМиК стал Александр Масляков-младший.

Александр Масляков награжден званием заслуженного деятеля искусств РФ (1994), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2006) и орденом Александра Невского (2015). Он также является лауреатом премии ТЭФИ (в 1996 году - специальный приз, в 2002-м - приз "За личный вклад в развитие российского телевидения").

Источник: Коммерсантъ