Завершение недели будет наполнено романтикой. Гороскоп с 9 по 15 сентября

В течение недели важно не суетиться, а сосредоточиться на важных и значимых делах. Продуманность каждого шага, позволит рационально использовать силы и время, что и станет залогом успеха. Растущая Луна будет благоприятствовать реализации продуманных начинаний. Завершение недели будет наполнено романтикой, а потому поездки, свидания и вечеринки сложатся в приятной атмосфере.

Овен – отдайте предпочтение решению важных вопросов, связанных с домашними делами и собственным бизнесом. погружаясь в бесконечную переписку, поездки и прочее фоновое общение, вы только потеряете время и утомитесь. Суета не лучшим образом скажется на здоровье. Взявшись за реальную работу, вы быстро с ней справитесь и увлекательно проведёте выходные дни. Свидания вечеринки с друзьями, либо семейный досуг внесут гармонию в личную жизнь.

Телец – финансовые поступления начнут увеличиваться, но траты продолжайте контролировать. Доходы могут развязать руки и подтолкнуть вас к поспешным покупкам, непродуманным инвестициям, а также к вечеринкам. Сосредоточьтесь на пополнении багажа знаний, полезным деловым и дружеским встречам. Полученная информация позволит вам преуспеть в учёбе, достичь заметного прогресса в деловых переговорах. Поездки продуктивны.

Близнецы – постарайтесь не ввязаться в споры с домочадцами. Предметом спора станет несущественно мелочь, а нервов может быть потрачено немало. Займитесь покупками. не лишним будет оценить готовность дома к зиме. Обнаруженные потенциальные проблемы можно будет легко устранить благодаря затеянному ремонту. Выходные дни целиком посвятите досугу. Вы не только хорошо проведёте время, но и достигнете понимания с детьми, вернёте в отношения романтику.

Рак – преодолев обиды, вы восстановите деловое и дружеское общение. Предстоит первыми делать шаг навстречу диалогу и ваш решимость оправдает себя. Сбросив грусть обид вы получите удовольствие и от поездок. Справиться с недомоганием помогут домочадцы. Поделившись с ними опасениями и беспокойствами, вы получите дельные советы, которые помогут вернуть хорошее настроение и здоровье. Удастся справиться с накопившимися домашними делами.

Лев – финансовое положение начнёт улучшаться, если вы не станете слушать предложения и советы различных знакомых. Они так или иначе подтолкнут вас к неоправданной трате денег. Прислушиваясь к своему внутреннему голосу, вы сможете избежать финансовых потерь и приумножить доходы, совершить нужные покупки. В завершении недели вас ожидают приятные встречи, знакомства, а также свидания. Возможны незапланированные загородные поездки.

Дева – даже одержав победу в спорах с руководством, вы вряд ли сумеете воплотить в жизнь идеи, которые смогли отстоять. Скрытые преграды застопорят дела. Вероятны проблемы с получением документов. Успешно могут реализовываться совместные проекты. Друзья, коллеги, деловые партнёры окажут вам всяческую поддержку, что и станут залогом успеха. В завершении недели вероятно получение доходов, решение финансовых вопросов.

Весы – важно не переоценить свои силы и ставить перед собой реальные цели. Заоблачные и нереальные цели в конечном итоге способны привести к разочарованиям и унынию. Своевременным окажется общение с руководством и влиятельными людьми. Вы не только решите важные вопросы, но и получите экспертное мнение благодаря которому и скоординируете свои цели. Увлекательно и легко сложатся поездки в выходные дни. Возможно расширение круга общения.

Скорпион – финансовые покупки оправданными и удачными будут в выходные дни, а до этого вы можете впустую потратить колоссальные средства. В течение неделе сосредоточьтесь н общении. Возможны полезнее деловые поездки и встречи, участие в различных деловых и обучающих мероприятиях. Кстати, заметного прогресса удастся достичь и в учёбе. Получив не только знания, но и расширяя круг общения вы сможете конкурировать за более лучшее место под солнцем.

Стрелец – .вступая в различные обсуждения и споры как с руководством, так и деловыми партнёрами, вы много чего услышите в свой адрес, что поставит под сомнения уже принятые решения. Остановите обмен колкостями в самом начале и посвятите время решению вопросов от которых напрямую зависят доходы. Вы сумеете увеличить доходы, а также получить важные документы, не теряя время в пустых спорах. Выходные дни сложатся интересно, если вы вовремя поддержите предложения близких людей и друзей.

Козерог – управляйте информацией и своим временем. Перескакивая с одной работы на другую, параллельно ведя сразу несколько дел, вы можете переутомиться, а в итоге так и не сделать намеченного. Сосредоточившись на значимых полученных сообщениях, вы сможете вовремя прийти на встречи достаточно подготовленными, благодаря чему переговоры сложатся с благоприятным для вас исходом. .Возможен и успех в учёбе.

Водолей – увлёкшись идеями по получению лёгких доходов, вы можете с лёгкостью и незаметно для себя пустить на ветер свои сбережения. Займитесь реальными делами. Придётся изрядно потрудиться, но затраченные время и силы оправдают себя. Вы сможете пополнить казну. Если уровень доходов н текущей работе вас не устраивает, поищите новую. В выходные дни ожидаются приятные поездки, либо встреча долгожданных людей издалека.

Рыбы – отложите решение серьёзных вопросов, касающихся дома и домочадцев до выходных дней. В течение недели домочадцы могут принципиально не соглашаться с вашими доводами, что приведёт к бурным и непродуктивным спорам. Займитесь в течение недели сугубо деловыми вопросами или учёбой. Вы сможете преуспеть в этих направлениях и достичь значимых результатов. А в выходные дни удастся прийти к пониманию с домочадцами, совершить выгодные покупки.

Астролог Андрей Рязанцев