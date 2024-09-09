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3 тыс. милиционеров обеспечат безопасность на футбольном матче КР-РУз

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3 тысяч сотрудников милиции будут нести службу по охране общественного порядка в период проведения футбольного матча между Национальной сборной Кыргызской Республики и Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 10 сентября в 20:00 на обновленной главной арене Бишкека - стадионе имени Долона Омурзакова, состоится матч второго тура третьего раунда отборочных игр Чемпионата мира 2026 года.

ГУВД напоминает болельщикам о том, что пропуск на трибуны будет осуществляться с проведением досмотровых мероприятий и также просит прибыть на матч за два часа до начала, чтобы избежать очередей и обеспечить своевременный проход на стадион. Запрещается пронос на территорию стадиона стеклянной и пластиковой тары, а также пиротехнических изделий.


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URL: https://www.vb.kg/439469
Теги:
Узбекистан, футбол, безопасность, Бишкек, Кыргызстан
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