Создана рабочая группа для увеличения товарооборота Кыргызстан-Узбекистан

Определены направления в работе по увеличению товарооборота между Кыргызстаном и Узбекистаном до 2 миллиардов долларов и с этой целью сформирована рабочая группа. Об этом шла речь в ходе встречи министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева с заместителем премьер-министра Узбекистана Джамшидом Ходжаевым в Ташкенте.

Напомним, в июле этого года в ходе государственного визита президента Садыра Жапарова в Узбекистан была достигнута договоренность с его узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым об увеличении товарооборота между двумя странами до 2 миллиардов долларов.

Также, Бакыт Торобаев провел встречу в Ташкенте с министром сельского хозяйства Узбекистана Иброхимом Абдурахмоновым. Они обсудил пути экспорта сельхозпродукции Кыргызстана в Узбекистан таких как молоко, мед, рыба, кукуруза, картофель, мясные продукты и др.

Следует отметить, что благодаря усилиям Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности кыргызстанский картофель в настоящее время беспрепятственно реализуется на рынках городов Андижана, Карши, Ферганы и других городов Узбекистана. Кроме того, ведутся переговоры об экспорте в соседнюю страну другой продукции в большом объеме.