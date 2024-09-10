Первый мясной фестиваль "ЭТ Fest" в Нарыне: Новый взгляд на туризм

В Нарыне прошел первый мясной фестиваль "ЭТ Fest" - уникальное событие, которое стало частью информационной кампании программы NURP, реализуемой акселератором "Accelerate Prosperity".

Фестиваль, прошедший в живописном уголке Нарына, окруженном величественными горами и зелеными просторами, стал важной вехой в развитии внутреннего и внешнего туризма региона.

Это мероприятие, по словам организаторов, направлено на повышение узнаваемости Нарына с акцентом на его кулинарных изысках и природных красотах.

Гостям фестиваля была представлена возможность не только насладиться разнообразными мясными блюдами, но и глубже узнать о культурном и туристическом потенциале региона, который, как надеются организаторы, станет таким же популярным, как Иссык-Куль.

Менеджер по коммуникациям "Accelerate Prosperity" Нурайым Рыскулова поделилась с изданием "vb.kg" подробностями о значении этого мероприятия:

"Фестиваль проводится впервые и наша главная цель - привлечь внимание к Нарыну, его культуре и туристическому потенциалу. Мы хотим, чтобы люди приезжали на фестиваль, наслаждались уникальными мясными блюдами и одновременно узнавали больше о гостеприимстве местных жителей и возможностях для отдыха в регионе. Мы видим в Нарыне потенциал, который может сделать его таким же популярным среди туристов, как Иссык-Куль. Здесь круглый год есть, что предложить: летом - живописные прогулки по горным тропам, зимой - экскурсии к озеру Ала-Куль и другим местным достопримечательностям.

Ранее подобные фестивали, такие как "Family Fest" и "Food Fest", проводились в основном в Бишкеке. Мы решили, что Нарын - идеальное место для первого мясного фестиваля, учитывая его гастрономическое и культурное наследие. В партнёрстве с "As Nomad Glamping" мы пригласили известных шеф-поваров, которые продемонстрируют, как мясо можно готовить не только в традиционном формате, но и превращать его в настоящие деликатесы. Мы планируем обучить местные рестораны и кафе новым методам приготовления блюд, что будет способствовать привлечению туристов и развитию гастрономической культуры региона.

Почему именно Нарын? Это идеальное место для единения с природой - величественные горы и проживание в юрте создают уникальные впечатления, которые туристы увозят с собой. Фестиваль проходит в рамках проекта по устойчивому развитию Нарына, который направлен на превращение города в туристический центр, откуда можно начинать путешествия по всей области. Мы уверены, что Нарын может стать конкурентоспособной точкой на карте Кыргызстана".

Сергей Макаров представитель компании "As a Nomad" и соорганизатор фестиваля, добавил:

"Наша цель - популяризировать Нарын как туристическую дестинацию. У региона уже есть свой гастрономический бренд, подобный тому, что мы видим в Караколе с его знаменитым ашлямфу. В Нарыне же - это мясо. Мы все знаем и любим нарынское мясо, заказываем его осенью, готовим дома. Поэтому идея фестиваля родилась как синергия гастрономии и туризма Нарына. Мы пригласили шеф-поваров, которые предложат новые способы приготовления привычных блюд, таких как картошка и мясо. В рамках фестиваля они представят что-то совершенно уникальное вместо традиционного куурдака. Мы надеемся, что местные кафе и рестораны примут эту идею на вооружение и начнут предлагать туристам новые, оригинальные блюда.

Фестиваль проходит на территории этнокомплекса, являющегося частью сети глэмпингов "As a Nomad". Мы стремимся создать комфортные условия, сопоставимые с трехзвездочными отелями, но в уникальной юрточной обстановке. Здесь посетители могут насладиться всеми удобствами. Наш долгосрочный план - развивать Нарын как привлекательное место для туристов, и мы верим, что через пять лет он станет конкурентоспособным на международном туристическом рынке.

Для достижения высокого уровня сервиса, как для внутренних, так и для внешних туристов, Нарыну необходимо значительно расширить ассортимент предоставляемых услуг и продукции. Важно также соблюдать строгие нормы гуманного обращения с животными, чтобы не допустить насилия, которое может оттолкнуть туристов.

Фестиваль "ЭТ Fest" привлек шеф-повара из Каракола, который представил уникальные блюда, сочетая традиционные рецепты с инновационными подходами. Однако, несмотря на усилия, Нарын сталкивается с нехваткой профессионалов, увлеченных туризмом и альпинизмом. В регионе есть все условия для занятий альпинизмом, но не хватает специализированных школ и обучающих программ.

Одной из перспективных инициатив является развитие конного туризма. Для этого необходимо обучить специалистов, которые смогут проводить экскурсии на лошадях по живописным маршрутам. Создание программ подготовки квалифицированных конных гидов поможет улучшить качество обслуживания и сделать Нарын более привлекательным для туристов",- говорит Макаров.

Одна из участниц фестиваля, волонтёр из Японии Аюми, преподаватель английского и японского языков в Нарыне, признаётся, что её восхищают не только гостеприимные люди и живописная природа Кыргызстана. Возможно, её пребывание здесь сулит нечто большее, чем просто знакомство с новой культурой.

"В Нарыне я работаю волонтером и преподаю английский и японский языки школьникам. С момента прибытия в Кыргызстан я начала изучать кыргызский язык. Мне кажется, что японский и кыргызский языки немного схожи по грамматике, но кыргызский язык гораздо сложнее. Мне очень нравится Кыргызстан. Прежде всего, меня радуют сердечные и гостеприимные люди, а также невероятно красивая природа. Я также полюбила местные блюда - они очень вкусные. Однако я столкнулась с трудностью: в Нарыне мне приходится долго ждать общественный транспорт. Это, пожалуй, самый большой недостаток, с которым я столкнулась здесь. Если найдется хороший парень в Кыргызстане, то, возможно, я могла бы подумать о серьёзных отношениях", - говорит Аюми.

В то время как Аюми открывает для себя уникальные аспекты кыргызской культуры, другой участник фестиваля, историк Нурбек Мамытов, поднимает важный вопрос о сохранении исторического наследия Нарынской области.

Историк обращает внимание на проблемы, связанные с изучением и охраной исторического наследия региона.

По его словам, несмотря на наличие двух высших учебных заведений с историческими факультетами и областного музея, в Нарыне нет археологов, занимающихся исследованием археологических памятников.

"Нарынская область, обладая богатым историческим наследием, требует более серьёзного подхода к сохранению. В регионе находятся несколько исторически значимых крепостей, которые постепенно разрушаются из-за недостатка ухода . Кроме того, около 1000 петроглифов также нуждаются в защите и исследовании", - говорит Мамытов.

Нурбек Мамытов отмечает, что туристические компании предпочитают концентрироваться на продвижении Таш-Рабата, оставляя в тени другие важные исторические объекты. Историк предлагает обучать гидов для более глубокого представления культурного наследия региона и акцентирует внимание на необходимости развития инфраструктуры вблизи исторических памятников, таких как дороги, туалеты и информационные центры.

По его мнению, комплексный подход к развитию инфраструктуры и подготовке специалистов поможет сохранить культурное наследие Нарынской области и привлечь больше туристов, что положительно скажется на экономике региона.

Основатель фестиваля KolFest Чынгыз Батырбеков рассказал о том, как возник этот уникальный фестиваль, который проходит на берегу Иссык-Куля уже пять лет. KolFest возник из стремления продвигать традиционные культурные особенности региона.

"Основное внимание на фестивале уделяется культурным мероприятиям днём, а вечерами проводятся современные развлекательные программы. Фестиваль привлекает множество иностранных гостей, создавая уникальную атмосферу обмена культурным опытом.

Проведение фестиваля требует значительных усилий: около 300 человек обслуживают гостей и обеспечивают комфортное пребывание. Гостевой дом и прочая инфраструктура помогают создать удобства для участников. На первых этапах фестиваля, в течение первых пяти лет, не было значительных доходов. Большинство иностранных участников и зрителей общаются на английском языке, поэтому знание иностранных языков является важным навыком для организаторов и волонтёров фестиваля.

"Этфест" - новый фестиваль, который впервые прошел в Нарыне. Он сосредоточен на продвижении мясной кухни региона, акцентируя внимание на уникальных мясных блюдах, приготовленных местными шеф-поварами. Этот фестиваль привлекает внимание к гастрономическому наследию Нарына и продвигает регион как гастрономическую дестинацию.

Оба фестиваля играют важную роль в продвижении и развитии региона, но с разными фокусами: KolFest на культурных и развлекательных мероприятиях, привлекающий иностранных гостей, и Этфест на гастрономическом наследии", - сказал Батырбеков.

Исполнительный директор Дестинации Нарын Гулира Кенжекараева отметила, что Нарын обладает значительным потенциалом для развития туризма, но сталкивается с рядом проблем. В регионе отсутствуют навыки высокого уровня сервиса, а также нет эффективных механизмов монетизации туристических услуг. В ответ на эти вызовы, представители туристической сферы объединились для продвижения региона.

Одной из главных задач является сохранение экологии Нарына. К сожалению, в регионе нет достаточного образования в туристической сфере, что затрудняет развитие этой отрасли. Гулира Кенжекараева выразила надежду на привлечение молодежи, так как многие молодые люди выбирают миграцию вместо того, чтобы оставаться и работать в родном регионе.

Она подчеркнула, что туризм может сыграть ключевую роль в сохранении экологии, если его развивать правильно.

"Для этого необходимо быть в постоянном поиске новых решений и использовать социальные сети для продвижения региона и привлечения туристов. Поддержание экологического баланса и развитие туристических услуг требуют комплексного подхода и готовности к инновациям"- заключила Кенжекараева.