Посол Египта Ибтиссам Ракха Ахмед Хассан вручила верительные грамоты в МИД

Заместитель министра иностранных дел Айбек Молдогазиев принял копии верительных грамот новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Арабской Республики Египет в Кыргызской Республике (по совместительству) Ибтиссам Ракха Ахмед Хассан. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, Молдогазиев поздравил Хассан с назначением на высокую должность, пожелав успехов на пути развития кыргызско-египетских отношений, а также выразил заинтересованность Кыргызской Республики к взаимовыгодному сотрудничеству с Арабской Республикой Египет.

Стороны обсудили дальнейшие шаги по активизации взаимодействия путем укрепления политического диалога, организации визитов на различных уровнях и cоздания совместной межправительственной комиссии.

И.Хассан поблагодарила за теплый прием и заверила, что приложит необходимые усилия для развития двусторонних отношений и продвижения взаимовыгодных проектов.