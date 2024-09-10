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Посол Египта Ибтиссам Ракха Ахмед Хассан вручила верительные грамоты в МИД

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- Светлана Лаптева
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Заместитель министра иностранных дел Айбек Молдогазиев принял копии верительных грамот новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Арабской Республики Египет в Кыргызской Республике (по совместительству) Ибтиссам Ракха Ахмед Хассан. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, Молдогазиев поздравил Хассан с назначением на высокую должность, пожелав успехов на пути развития кыргызско-египетских отношений, а также выразил заинтересованность Кыргызской Республики к взаимовыгодному сотрудничеству с Арабской Республикой Египет.

Стороны обсудили дальнейшие шаги по активизации взаимодействия путем укрепления политического диалога, организации визитов на различных уровнях и cоздания совместной межправительственной комиссии.

И.Хассан поблагодарила за теплый прием и заверила, что приложит необходимые усилия для развития двусторонних отношений и продвижения взаимовыгодных проектов.


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URL: https://www.vb.kg/439479
Теги:
МИД, Кыргызстан
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