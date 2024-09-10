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Водители и экономист требуются в "Бишкекский городской транспорт"

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Муниципальное предприятие "Бишкекский городской транспорт" приглашает ответственных сотрудников в свой коллектив. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, требуются водители от 21 до 55 лет. Обязательное требование – водительские права с категорией "D".

Отметим, что для комфортной работы и повышения квалификации созданы все необходимые условия.

Кроме того, требуются экономист и водители-гонщики. Требования к экономисту – диплом о высшем образовании, требование к водителям-гонщикам: водительские права с категорией "D" и стаж работы не менее 3 лет.

За подробной информацией можно обращаться по номеру телефона: 0312 531 789.


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URL: https://www.vb.kg/439482
Теги:
Бишкек, общественный транспорт, работа
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