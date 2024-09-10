Российский природный газ избавит Бишкек он вредоносного смога

Двусторонние экономические связи Кыргызстана с Россией вполне могли бы стать примером добрососедских отношений для других государств. Особенно это заметно по сотрудничеству в сфере газоснабжения.

Ряд регионов КР уже давно испытывает избыточную экологическую нагрузку. В первую очередь, это густонаселённая Чуйская долина, где расположена столица КР Бишкек. Дело в том, что она со всех сторон окружена горами, которые не дают рассеиваться едкому смогу, образующемуся при использовании угля в качестве основного топлива.

Отталкиваясь от накопившихся проблем, кыргызское правительство в 2003 году подписало соглашение о сотрудничестве в газовой сфере с ПАО "Газпром" сроком на 25 лет. Спустя десять лет РФ и КР заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в области транспортировки, распределения и реализации природного газа на территории Киргизии. Согласно положениям межправсоглашения, "Газпром" приступил к модернизации газотранспортных и газораспределительных сетей в республике. Также успешно реализуется программа широкой газификации страны.

Политолог Бакыт Бакетаев видит в таком сотрудничестве историческую подоплеку – дружба и взаимная поддержка двух народов предопределена их общим прошлым.

"В настоящее время Россия переживает один из самых сложных периодов своей истории. Он похож на ситуацию, которая имела место в начале русско-японской войны 1904–1905 годов. Крейсер "Варяг" и канонерская лодка "Кореец" тогда были блокированы японской эскадрой в составе 14 кораблей. Сегодня против России ополчились все страны НАТО и среди некоторых других стран появились центробежные силы. Однако Кыргызстан, как канонерская лодка "Кореец", по-прежнему стоит рядом с "Варягом". Судите сами: наши экономические связи не разорваны, более того, они расширяются и углубляются. Свидетельством тому может служить работа российско-кыргызского фонда, "Газпрома", золоторудного предприятия "Джеруй" и целого ряда других секторов экономики", – подчеркнул Бакетаев.

Столь тесное сотрудничество сторон в сфере газоснабжения позволит жителям Бишкека уже в ближайшее время, в прямом смысле, вздохнуть полной грудью. Кыргызстан настроен на то, чтобы перевести с угля на природный газ не только Бишкекскую ТЭЦ, но и весь жилой массив столицы. Об этих масштабных планах рассказал председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров на заседании Жогорку Кенеша. Он напомнил, что президент Садыр Жапаров поручил полностью решить проблему смога и провести соответствующие переговоры с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Переговоры, как мы видим, увенчались успехом, потому что, по словам Акылбека Жапарова, "российская сторона готова поставлять газ по приемлемой цене".

Газификация Бишкека позволит снять целый ряд острых вопросов. Главное, что в атмосферу перестанут выбрасываться десятки тысяч тонн продуктов сжигания угля, дров, кизяка и мазута, поэтому экологическая ситуация в столице должна значительно улучшиться. Это повлечёт за собой постепенное оздоровление окружающей среды и, как следствие, снижение уровня заболеваемости кыргызстанцев болезнями органов дыхательных путей и онкологией.

Кстати, президент КР Садыр Жапаров регулярно демонстрирует личную заинтересованность в вопросах сохранения окружающей среды. Так, СМИ республики несколько дней назад распространили видео, на котором лидер КР собирает в горах оставшийся после туристов мусор. После завершения уборки он призвал сограждан вносить свой вклад в улучшение экологии.

"Давайте чутко относиться к природе, контролировать друг друга, воспитывать, быть примером", - сказал президент.

Все перечисленное логично вписывается в общий контекст многогранных российско-кыргызских отношений, которые продолжают динамично развиваться. На прошлогодней встрече Владимира Путина и Садыра Жапарова, которая состоялась в Бишкеке, прозвучало заявление, что взаимный товарооборот двух стран растёт на 15-20 процентов в год и уже вплотную приблизился к четырём миллиардам долларов.