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ЕАБР заинтересован в создании туристической инфраструктуры в странах ЕАЭС

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ЕАБР заинтересован в участии в перспективных проектах по созданию туристической инфраструктуры в странах Евразийского региона, сообщил директор Дирекции по транспорту и инфраструктуре ЕАБР Сергей Пасеко.

В июле 2024 года Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики (НАИ), ООО "Васта Дискавери" и ЕАБР заключили трехсторонний Меморандум о сотрудничестве по созданию горного курорта Baytik (Байтик) в Кыргызстане.

"Проект будущего курорта включает 15 канатных дорог, 36 горнолыжных трасс общей протяженностью более 57 км, 4 туристические деревни и горнолыжный комплекс, удовлетворяющий требованиям проведения международных соревнований самого высокого уровня, включая Олимпийские игры и этапы Кубка мира по горнолыжным дисциплинам и сноуборду", - отмечают в ЕАБР.

Напомним, в Алматы (Казахстан) начал работу саммит руководителей Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК), в котором принимают участие представители Евразийского банка развития (ЕАБР).

Участники форума обсудили возможности сотрудничества в направлении создания новых объектов в странах Центральной Азии.


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URL: https://www.vb.kg/439487
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