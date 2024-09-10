Школьник из КР завоевал бронзу на Международной олимпиаде по экономике

Кыргызстанец Сандро Квачадзе, финалист Олимпиады по экономике, организованной Университетом Центральной Азии, завоевал бронзовую медаль на престижной Международной олимпиаде по экономике в Греции. Об этом сообщает пресс-служба вуза. По ее данным, в соревновании приняли участие более 97 000 школьников из 18 стран, и Квачадзе вошел в топ-50 лучших участников.

Олимпиада по экономике - крупнейшее международное соревнование для школьников в возрасте от 14 до 20 лет. Участники проходят этапы на школьном, региональном, национальном и международном уровнях, соревнуясь в областях микроэкономики, макроэкономики, международной торговли и финансов.

Сандро Квачадзе рассказал, что представлять Кыргызстан на международной арене было захватывающим опытом. Он отметил, что гордится своей бронзовой медалью и тем, что продолжает поддерживать связи с участниками из других стран. "Эта победа мотивировала меня вернуться в следующем году и выиграть золотую медаль," - подчеркнул Квачадзе.

Университет Центральной Азии уже второй год подряд организует Олимпиаду по экономике в Кыргызстане. В этом году страну представляли четыре школьника: Сандро Квачадзе, Барсбек Бараков, Эмирхан Шабданалиев и Нурдан Байдолотов, которые успешно прошли национальный этап среди 2900 школьников из 272 школ по всей стране.