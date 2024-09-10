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В международном аэропорту "Манас" встретили Паралимпийскую сборную КР

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В международном аэропорту "Манас" встретили Паралимпийскую сборную Кыргызстана, прибывшую из города Париж. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. По ее данным, в торжественном мероприятии принял участие заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

Байсалов поздравил спортсменов-паралимпейцев с успешным участием в XVII Паралимпийских летних играх и выразил гордость за их достижения.

"Сегодня мы чествуем не просто паралимпийцев, а настоящих героев. Вы – пример мужества, силы духа и несгибаемой воли. Вы показываете, что несмотря на любые жизненные препятствия, можно достичь величайших высот. От имени Президента страны, Кабинета Министров выражаем вам благодарность за ваши достижения. Мы гордимся вами, и весь Кыргызстан сегодня видит вашу силу и стойкость. Ваши победы – это гордость для страны, и мы будем продолжать создавать все условия для того, чтобы в нашей стране развивался параспорт", - сказал заместитель главы кабмина.

Он выразил особую благодарность гайдам, тренерам, врачам и родным спортсменов.

В составе паралимпийской сборной: Гулназ Жузбаева (легкая атлетика), Айтунук Жоомарт кызы (триатлон), Маматибраим Суранов (дзюдо) и Миргуль Болоталиева (пауэрлифтинг).Спортсменам вручены денежные сертификаты в размере 500 тыс. сомов.


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URL: https://www.vb.kg/439489
Теги:
Паралимпийские игры, Франция, Кыргызстан, кабмин
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