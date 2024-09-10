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ГКНБ выявил схему подделки документов для вывоза авто в ЕАЭС

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ГКНБ выявил схему с подделкой документов для таможенной очистки авто. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, гражданин Б.Т.Д. предоставлял общегражданские паспорта КР иностранцам для оформления автотранспорта с последующим экспортом в страны ЕАЭС.

В рамках указанного уголовного дела задержаны и водворены под стражу двое причастных лиц по факту подделки документов и использованию персональных данных граждан Кыргызской Республики.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела и причастных должностных лиц ГТС при МФ КР к аналогичным противоправным фактам.


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URL: https://www.vb.kg/439490
Теги:
ГТС, Кыргызстан, автомобили, поддельные документы
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