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На Иссык-Куле стартовал VIIl Международный экономический форум

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- Бакыт Басарбек
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На Иссык-Куле стартовал VIIl Международный экономический форум "Иссык-Куль 2023".

В мероприятия принимают участие заместитель директора Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики – Дамирбек Бикулов, полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области – Улан Далиев, полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в Чуйской области Канат Джумагазиев и другие представители госорганов Кыргызстана.

С китайской стороны в мероприятии принимают участие заместитель директора Департамента коммерции СУАР КНР Чжан Юйминь. вице-мэр города Линьи провинции Шаньдун Гоу Хуншуй, член постоянного комитета, заместитель губернатора Кызылсу-Киргизского автономного округа Чэнь Лян, первый вице-губернатор Кызылсуу-кыргызской автономной области СУАР КНР Чэнь Лян и представители коммерческих компаний Китая.

Форум послужит площадкой для построения конструктивного диалога между представителями бизнес-сообществ Кыргызстана и Китая.

Направления работы коснутся таких сфер сотрудничества, как энергетика, сельское хозяйство, промышленность, здравоохранение, информационные технологии, логистика и международная перевозка.

Учитывая широкий состав делегаций, для предпринимателей двух стран предоставляется уникальная возможность для установления партнерских отношений и расширения круга надежных партнеров среди представителей бизнес-сектора.


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URL: https://www.vb.kg/439492
Теги:
Китай, форум, Кыргызстан, Иссык-Куль
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