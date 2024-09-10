На Иссык-Куле стартовал VIIl Международный экономический форум "Иссык-Куль 2023".

В мероприятия принимают участие заместитель директора Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики – Дамирбек Бикулов, полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области – Улан Далиев, полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в Чуйской области Канат Джумагазиев и другие представители госорганов Кыргызстана.

С китайской стороны в мероприятии принимают участие заместитель директора Департамента коммерции СУАР КНР Чжан Юйминь. вице-мэр города Линьи провинции Шаньдун Гоу Хуншуй, член постоянного комитета, заместитель губернатора Кызылсу-Киргизского автономного округа Чэнь Лян, первый вице-губернатор Кызылсуу-кыргызской автономной области СУАР КНР Чэнь Лян и представители коммерческих компаний Китая.

Форум послужит площадкой для построения конструктивного диалога между представителями бизнес-сообществ Кыргызстана и Китая.

Направления работы коснутся таких сфер сотрудничества, как энергетика, сельское хозяйство, промышленность, здравоохранение, информационные технологии, логистика и международная перевозка.

Учитывая широкий состав делегаций, для предпринимателей двух стран предоставляется уникальная возможность для установления партнерских отношений и расширения круга надежных партнеров среди представителей бизнес-сектора.