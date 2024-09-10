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Медербек Исмаилов: В КР 40 % медицинского оборудования устарело

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- Бакыт Басарбек
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В больницах Кыргызстана около 40 процентов медицинского оборудования устарело. Об это на На VIIl Международном экономическем форуме заявил первый заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики Медербек Исмаилов.

По его словам, несколько лет назад эта цифра составляла 90 процентов.

"Благодаря поддержке кабинета министров оборудование обновляется, но все равно пока есть проблемы в системе здравоохранения. Так, к примеру, многие больницы в стране старого образца, то есть построенные ещё в прошлом веке в советский период. Поэтому планируется осуществить ряд инвестиционных проектов, направленных на обновление медицинского оборудования и медицинской инфраструктуры", - сказал Медербек Исмаилов.


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URL: https://www.vb.kg/439494
Теги:
здравоохранение, форум, Кыргызстан, Иссык-Куль
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