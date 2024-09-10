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ГКНБ задержан помощник прокурора Жайылского района

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР выявлен факт получения взятки помощником прокурора Жайылского района, через доверенного адвоката за положительное решение вопроса об изменении квалификации обвинения в смягчающую сторону. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках возбужденного уголовного дела совместно с УВР Генеральной прокуратуры КР задержана адвокат Ш.Н.Ж при получении денежных средств в размере 80 тысяч сомов от фигуранта уголовного дела. В последующем она передала полученные средства помощнику прокурора Жайылского района Чуйской области О.Н.С. в качестве взятки за смягчение статей уголовного дела на менее тяжкую.

По результатам следственных действий адвокату предъявлено обвинение по ст.345 УК КР (дача взятки) и помощнику прокурора по ст.342 УК КР (получение взятки).

В настоящее время ГКНБ КР проводятся дальнейшие мероприятия по установлению причастности иных лиц к совершению данного преступления.


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URL: https://www.vb.kg/439496
Теги:
ГКНБ, прокуратура, задержание, Кыргызстан
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