ГКНБ задержан помощник прокурора Жайылского района

ГКНБ КР выявлен факт получения взятки помощником прокурора Жайылского района, через доверенного адвоката за положительное решение вопроса об изменении квалификации обвинения в смягчающую сторону. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках возбужденного уголовного дела совместно с УВР Генеральной прокуратуры КР задержана адвокат Ш.Н.Ж при получении денежных средств в размере 80 тысяч сомов от фигуранта уголовного дела. В последующем она передала полученные средства помощнику прокурора Жайылского района Чуйской области О.Н.С. в качестве взятки за смягчение статей уголовного дела на менее тяжкую.

По результатам следственных действий адвокату предъявлено обвинение по ст.345 УК КР (дача взятки) и помощнику прокурора по ст.342 УК КР (получение взятки).

В настоящее время ГКНБ КР проводятся дальнейшие мероприятия по установлению причастности иных лиц к совершению данного преступления.