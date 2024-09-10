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Садыр Жапаров принял верительные грамоты от посла России Сергея Вакунова

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- Бакыт Басарбек
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Глава государства принял верительные грамоты от посла и поздравил с началом дипломатической миссии в Кыргызстане.

"Вы являетесь большим и давним другом Кыргызстана, очень хорошо знаете нашу страну, наш народ. Поэтому я очень рад теперь приветствовать Вас в новом качестве", – отметил Садыр Жапаров.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.

Глава государства подчеркнул, что кыргызско-российские отношения находятся на весьма высоком уровне за всю общую историю двух народов. Наблюдается значительная активизация политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между странами.

Кроме того Садыр Жапаров отметил, что правительства двух стран работают слаженно, ведется соответствующая работа по строительству девяти школ в Кыргызстане, на Иссык-Куле начнет работу Кыргызско-Российский экономический форум, который организован Российско-Кыргызским фондом развития, отмечающим в этом году свой 10-летний юбилей с момента образования.

Президент подчеркнул большой вклад Фонда в экономическое развитие страны, который реализовал и реализует в настоящее время около четырёх тысяч проектов, практически во всех отраслях экономики, на сумму порядка 640 миллионов долларов США.

В свою очередь, Посол Сергей Вакунов выразил благодарность Главе государства за его позицию по всем направлениям сотрудничества с Россией и заверил, что намерен приложить все усилия для дальнейшего углубления взаимодействия двух стран.

Кроме того, стороны обсудили планируемые мероприятия высокого уровня.

"Все отмеченные мероприятия свидетельствует о действительной яркой, богатой и насыщенной палитре взаимоотношений и взаимодействия между нашими государствами", – сказал Президент Садыр Жапаров.

Посол Сергей Вакунов подчеркнул, что реализация договорённостей между двумя странами, достигнутых на высшем уровне, является главным критерием оценки деятельности государственных служащих и общественных деятелей России.

В завершение стороны подтвердили свою приверженность к дальнейшему поступательному углублению кыргызско-российского сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/439497
Теги:
Россия, Кыргызстан, посол, Садыр Жапаров
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