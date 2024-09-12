В Кыргызстане отметили День работников водного хозяйства

В первое воскресенье сентября прошел профессиональный праздник День работников водного хозяйства.

В связи с этим ряд сотрудников и специалистов, трудящиеся в этой области, получили награды. Награды вручал заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – Директор службы водных ресурсов Алмазбек Сокеев.

За вклад в развитие водного хозяйства специалисты и сотрудники награждены нагрудным знаком "Отличник сельского хозяйства", "Отличник водного хозяйства" , а также Почётными грамотами министерства и службы водных ресурсов.