Погода
$ 84.21 - 84.66
€ 92.60 - 93.60

В Кыргызстане отметили День работников водного хозяйства

226  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В первое воскресенье сентября прошел профессиональный праздник День работников водного хозяйства.

В связи с этим ряд сотрудников и специалистов, трудящиеся в этой области, получили награды. Награды вручал заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – Директор службы водных ресурсов Алмазбек Сокеев.

За вклад в развитие водного хозяйства специалисты и сотрудники награждены нагрудным знаком "Отличник сельского хозяйства", "Отличник водного хозяйства" , а также Почётными грамотами министерства и службы водных ресурсов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439504
Теги:
вода, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  