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В Бишкеке пройдет фестиваль "Дем Ал"

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К международному дню чистого воздуха для голубого неба Минприроды КР совместно с ОО "Мувгрин" организовывает фестиваль "Дем Ал", сообщает пресс-служба ведомства.

"Данное мероприятие посвящено Международному дню чистого воздуха для голубого неба. Мероприятие направлено на повышение осведомленности жителей Бишкека о важности качества воздуха и экологической ситуации в стране. Фестиваль объединяет искусство, экологическое образование и общественное взаимодействие, предоставляя горожанам возможность задуматься о значении чистого воздуха, приобрести новые навыки и идеи для более экологичного образа жизни, а также объединить усилия для создания лучшего будущего для всех.

Мероприятие включает разнообразные активности: выставки, мастер-классы, выступления, круглые столы и интерактивные игры, а также создает платформу для нетворкинга и обмена идеями среди участников. В рамках фестиваля предусмотрено активное участие государственных и муниципальных органов, экологических организаций, экоблогеров и климатических журналистов, что делает его значимым событием для города.

Цели мероприятия:

● Повысить осведомленность жителей города о проблемах качества воздуха.

● Вдохновить сообщество на активное участие в экологическом движении.

● Поддержать развитие городских сообществ через взаимодействие и обмен знаниями.

● Способствовать диалогу между гражданами, государственными и муниципальными органами, а также экологическими организациями.

Содержание фестиваля:

● Экоярмарка: Ярмарка, на которой местные производители экологически чистых товаров предложат свою продукцию. Это создаст возможность для участников ознакомиться с новыми, более экологичными товарами и поддержать местных производителей.

В рамках ярмарки будут мастер-классы, где участники смогут научиться создавать экологически чистые продукты, такие как мыло, шампуни, войлочные изделия и другие предметы повседневного использования. Эти навыки помогут снизить использование вредных для природы товаров, а также вдохновят на более экологичный образ жизни. Для проведения мастер-классов будут привлечены партнерские организации.

● Выступления спикеров: Серия коротких лекций от экспертов и активистов будут посвящены теме влияния загрязненного воздуха на здоровье, текущему состоянию воздуха в Бишкеке и способам улучшения ситуации. Спикеры расскажут о важности гражданского мониторинга воздуха и о том, как каждый человек может внести свой вклад в улучшение экологической обстановки.

А также будут приглашены экоблогеры, которые поделятся знаниями по созданию и продвижению экоблогов.

● Мастерская по проверке уровня наполненности легких: В этой мастерской участники смогут пройти тесты и узнать уровень наполненности своих легких, а также получить советы по улучшению состояния легочной системы. Будут приглашены тренерки проекта "Девочки в науке" ЮНИСЕФ, которые расскажут о важности поддержания здоровья дыхательной системы и предложат дыхательные упражнения для укрепления легких.

● Командная игра Квиз: Интерактивная командная игра на тему экологии и качества воздуха, где участники смогут проверить свои знания, получив новые факты и информацию. Игра направлена на формирование командного духа и вовлечение в обсуждение экологических проблем.

● Флешмоб "Таза аба" (Чистый воздух): Массовое дыхательное упражнение, символизирующее стремление к чистому воздуху в городе. Это станет как началом, так и финалом фестиваля, объединяя участников и акцентируя внимание на общей цели улучшения качества воздуха.

● Экокинотеатр под открытым небом: Организация показов документальных фильмов на экологические темы на открытой площадке. Это создаст возможность для участников узнать больше о проблемах окружающей среды через визуальные истории и вдохновиться на действия.

● Дата и место: 14 сентября, бульвар Эркиндик на пересечении с проспектом Чуй рядом со статуей Курманжан Датка.


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URL: https://www.vb.kg/439506
Теги:
фестиваль, воздух в Бишкеке
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