Аудит СП КР: Установлено неэффективное использование бюджета КР за 2023 год

Советом Счетной палаты Кыргызской Республики утвержден Отчет аудита об исполнения республиканского бюджета Кыргызской Республики за 2023 год, где отмечен ряд вопросов, выявленных нарушений и резервов бюджета.

Особо было отмечено о низкой исполнительской дисциплине министерств, ведомств и Кабинета Министров КР по выполнению предписаний и рекомендаций Счетной палаты КР, являющихся обязательным к исполнению согласно статье 3 Конституционного Закона "Счетной палате Кыргызской Республики"

Так, Кабинетом Министров КР, предписание Счетной палаты КР, состоящее из 13 пунктов, не исполнено в части рассмотрения ответственности лиц, допустивших нарушения бюджетного законодательства, повлекшее их допущение в 2023 году.

В частности, приобрели ежегодный характер такие нарушения как:

- необеспечение своевременного перечисления остатков бюджетных средств, находящихся вне Единого казначейского счета (27,1 млн. сомов);

- зачисление средств на специальный счет Министерства финансов КР, а также их расходование путем размещения в коммерческих банках временно свободных средств бюджетных средств (433,3 млн. сомов);

- допущение кредиторской задолженности по защищенным статьям на 31.12.2022 года (184,3 млн. сомов);

- выплаты комиссий за резервирование (59,3 млн. сомов) из расходной части республиканского бюджета из-за неосвоения инвестиционных средств.

Аналогично:

- ежегодное наличие значительных остатков средств местного бюджета (2022 год – 6,1 млрд. сомов, 2023 год – 4,7 млрд. сомов), свидетельствующее о достаточности средств местного бюджета и отсутствия необходимости выделения из республиканского бюджета выравнивающих грантов.

- выделение из республиканского бюджета целевого трансферта на погашение кредиторской задолженности г. Ош за потребленную электрическую энергию Ошского муниципального предприятия "Теплоснабжения" - 299,0 млн. сомов и г. Токмок за потребленный природный газ перед ОсОО "Газпром Кыргызстан" - 25,5 млн. сомов, являющихся расходами местного бюджета.

В ходе аудита внесены корректировки в Отчет об исполнении республиканского бюджета на 8,3 млрд. сомов, уменьшены расходы Социального фонда КР на 270,8 млн. сомов и сметы расходов учреждений министерств и ведомств социальной сферы на 66,1 млн. сомов.

Несмотря на это, Счетной палатой КР в соответствии с международными стандартами дано заключение с 6 оговорками о том, что исполнение республиканского бюджета за 2023 год во всех существенных аспектах соответствовало требованиям законодательства, за исключением нижеследующих позиций:

1. Отражение 1,3 млрд. сомов в доходах и расходов в порядке нефинансовых активов в отсутствие реальных денежных поступлений и нормативно-правовой основы по проведению зачета по дивидендам.

2. Неподтверждение остатков средств государственных инвестиций на специальных и процентных счетах в размере 6,4 млрд. сомов.

3. Допущение просроченного платежа по кредиту Кувейтского Фонда Арабского экономического развития (КФАЭР) на 441 182,07 долларов США на 15.11.2022 года из-за их непоступления адресату.

4. Осуществление расходов со счета KFW на 472 639,3 тыс. сомов вне Закона КР "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов", неотражения их в Отчете об исполнении республиканского бюджета и сводном отчете баланса главной книги по консолидированному бюджет.

5. Поступление в Стабилизационный фонд 2,8 млрд. сомов напрямую из депозитного счета Министерства финансов, которые не отражены в доходной и расходной частях республиканского бюджета ввиду наличия коллизии в бюджетном законодательстве.

6. Приложение "Отчет исполнения государственных инвестиций" составлен на 40,5 млрд. сомов неполно и непрозрачно в виде Перечня проектов без сравнения плановых и фактических сумм по категориям расходов бюджетов по каждому Проекту при утверждении реализующими ведомствами бюджетной росписи в разрезе категорий расходов и их согласования Министерством финансов КР.

По результатам аудиторских мероприятий Советом Счетной палаты КР принято решение о направлении информации в правоохранительные органы по нижеследующим высоким рискам финансовых нарушений о:

- погашении налоговой задолженности "ОсОО "Техно-Стиль" за счет расходов из республиканского бюджета по приобретению имущества у ОсОО "Индустриал Парк Силк Вэй" и Кубанычбекова А.К. - 547,9 млн. сомов, позволившее применить статью 72 Налогового кодекса КР по списанию пени и налоговой санкции - 273,9 млн. сомов;

-приобретении дополнительных акций ОАО "Кыргызиндустрия" до принятия решения о его выпуске в нарушение ч.1 ст.28 Закона КР "Об акционерных обществах" 770,0 млн. сомов, из которых в нарушение ст. 145 Гражданского Кодекса КР на 270,0 млн. сомов акции не были выпущены в 2023 году;

-использовании средств из Стабилизационного фонда ОсОО "Зигпонер Азия" 2 170,7 млн. сомов и Общественным объединением "Алгакадам" на 250,0 млн. сомов;

- приобретении автобусов ОсОО "Оомат Нурдос" для мэрий г.г. Джалал-Абад и Нарын на 166,0 млн. сомов;

-приобретении автобусов для Бишкекского пассажирского авто транспортного предприятия (БАТП) на 472,6 млн. сомов;

-допущении просроченного платежа по кредиту КФАЭР на 441 182,07 долларов США на 15.11.2022 года.

Особенностью исполнения республиканского бюджета в 2023 году явилось формирование ресурсной части за счет расходов республиканского бюджета путем выделения 40,2 млрд. сомов хозяйствующим субъектам средств на увеличение уставного капитала и погашение задолженностей, из которых 35,6 млрд. сомов или 88,4 % возвращены в бюджет в виде покупки государственных ценных бумаг (23,4 млрд. сомов), погашения задолженности по ранее полученным бюджетным кредитам (11,5 млрд. сомов) и налоговой задолженности (0,6 млрд. сомов).

Бюджетные меры по использованию 40,2 млрд. сомов в порядке финансовых инструментов, явившихся в последующем источниками ресурсов бюджета, представляются аудиту искусственными и неэффективными включая капитализацию Государственного банка развития на 16,8 млрд. сомов поскольку повлекли будущие дополнительные расходы государственного бюджета в сумме 5,5 млрд. сомов, необходимых для обслуживания государственных ценных бумаг, приобретенных этим банком.

Кроме того, в 2023 году не поступило 10,8 млрд. сомов в связи предоставлением рассрочки ОАО "Государственный банк развития Кыргызской Республики" от покупки 100 % государственного пакета ЗАО "Альфа Телеком" (9,8 млрд. сомов) и отменой 7 % комиссионного сбора (1,0 млрд. сомов) согласно части 4 статьи 33 Закона КР "О приватизации государственной собственности в Кыргызской Республике" от 5 октября 2023 года и постановления Кабинета Министров КР от 18 сентября 2023 года №483 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кыргызской Республики в сфере приватизации государственной собственности".

В деятельности ОАО "Государственный банк развития" установлены несоответствия между Конституционным законом КР "О Национальном банке Кыргызской Республики", законами "О банках и банковской деятельности" и "О Государственном банке развития КР" в части осуществления банковской деятельности.

За последние годы сфера управления государственным имуществом представлена системой нескольких органов исполнительной власти, уполномоченных КМКР. Так, наряду с ГАУГИ, насчитывается 9 отраслевых органов исполнительной власти, представляющих государство в качестве акционера (Министерство финансов КР, Министерство энергетики КР, Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Министерство цифрового развития КР, Министерство экономики и коммерции КР, МЧС КР, мэрии г.г. Ош и Чолпон-Ата).

То есть, эти отраслевые органы государственной власти одновременно являются органами, осуществляющими государственную политику с одной стороны и представляющими государство в качестве акционера - с другой стороны, что влечет создание конфликта интересов.

Передача полномочий акционера специфичным министерствам, не имеющим навыки корпоративного управления и отсутствие финансовой грамотности корпоративного управления, приводит к неэффективному управлению государственными акционерными обществами, в результате которого страдает доходная часть республиканского бюджета. Так, в целом, невзысканная долгосрочная задолженность по заявленным дивидендам допущена в размере 105,0 млн. сомов образовавшаяся за субъектами перешедшими отраслевым министерствам.

Аналогично, имеются потери заявленных дивидендов в сумме 445,9 млн. сомов от деятельности ЗАО "Альфа Телеком" по итогам деятельности 2023 года, признанных ЗАО "Государственный банк развития Кыргызской Республики" доходами 2024 года, а акционер в лице Министерства финансов КР получит дивиденды за 2024 год в 2025 году (письмо ГБР от 5 июня 2024 года №17-03/248).

На основании постановления Кабинета Министров КР от 4 мая 2023 года №242 "О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об упорядочении деятельности государственных предприятий"" от 11 сентября 2019 года №468 допущено списание задолженности по отчислению 50 % прибыли ГП "Кыргызкомур" в сумме 143, 5 млн. сомов, подлежащей уплате в 2022 году.

Отмечено необеспечение полноты взыскания просроченной задолженности отчислений от прибыли 7 государственных предприятий в сумме 31,6 млн. сомов и штрафных санкций начисленных за просрочку отчислений от прибыли на 27,4 млн. сомов, а также неиспользование 50 % чистой прибыли ГП на обновление материально-технической базы и реализацию стратегического плана развития на 229,2 млн. сомов.

Имеются проблемы в учете государственного имущества связанные с отсутствием регламентирующего нормативно-правового акта. В результате не обеспечена полнота учета государственного имущества или в регистрационной системе не участвуют 9 государственных министерств и ведомств. Кроме этого, не обеспечено принятие в государственную собственность оприходованием их на баланс и регистрации в МАИСе 7 объектов стоимостью 289,9 млн. сомов и 3 объектов недвижимости без оценочной стоимости.

Размещены в коммерческих банках 5000,0 млн сомов в нарушение пункта 4 "Порядка размещения в коммерческих банках временно свободных средств бюджетов бюджетной системы Кыргызской Республики", утвержденного постановлением Кабинета Министров КР от 11 марта 2022 года №135, ввиду отсутствия реального прогноза остатков денежной наличности. В последующем, согласно Положению об образовании и использовании средств специального счета Министерства финансов КР (приказ МФ КР от 08.06.2022 года № 93-П), на специальном счете ЦА МФ КР саккумулировано 433,4 млн. сомов, где на заработную плату направлено 272,1 млн. сомов.

Согласно Положению об образовании и использовании средств специального счета Министерства финансов КР (приказ МФ КР от 08.06.2022 года № 93-П) на специальном счете ЦА МФ КР саккумулировано 433,4 млн. сомов, где на заработную плату направлено 272,1 млн. сомов.

По Социальному блоку

По социальному блоку выявлены существенные несоответствия и нарушения бюджетного законодательства, по которым даны соответствующие предписания и рекомендации относительно:

1. расходования из республиканского бюджета 220,2 млн. сомов для содержание 873 единиц социальных работников в территориальных подразделениях Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР, подлежащих финансированию из местного бюджета,.

2. наличия неиспользованных бюджетных средств на конец 2023 года на счетах Социального фонда в объеме 270,8 млн. сомов

3. финансирования расходов на обучение учащихся на контрактной основе за счет бюджетных средств Учебными заведениями Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики на 287,8 млн. сомов, медицинскими колледжами Министерства здравоохранения Кыргызской Республики на 51,6 млн. сомов.

4. финансирования организаций общественного здравоохранения, высшего профессионального образования Министерства культуры, информации, спорта и молодёжной политики КР, Министерства здравоохранения КР, а также среднего и высшего профессионального образования МОиН КР, в отсутствие внесения изменений в решения Правительства Кыргызской Республики регламентирующих нормативное финансирование на 1500,0 млн. сомов.

5. финансирования подведомственных учреждений науки Министерства образования и науки Кыргызской Республики на осуществление научной и научно-технической деятельности на 226,9 млн. сомов при отсутствии отчетов о выполненных работах.

По реальному сектору

1. В нарушение требований Закона КР "О Дорожном фонде", несмотря на то, что средства фонда являются целевыми и имеют специальное назначение, средства в сумме 23,0 млн. сомов были направлены на покрытие текущих расходов аппарата Министерства транспорта и коммуникаций КР.

2. При наличии бюджетных средств на реализацию программы по Цифровой экономике государственными органами не освоены бюджетные средства на 198,4 млн. сомов.

По управлению межбюджетных отношений

1. 12 районным государственным администрациями выделено на проведение капитального ремонта зданий, сооружений, приобретение компьютерного и офисного оборудования, приобретение строительных материалов, топлива, МБП и т.д. – 70,5 млн. сомов, и 3 районным отделам внутренних дел МВД КР - 9,4 млн. сомов, подлежащих финансированию из средств специального счета

2. Отдельным районным государственным администрациям осуществлено излишнее финансирование на 5,1 млн. сомов.

По Центральному Казначейству

1. Не обеспечено освоение бюджетными учреждениями защищенных статей на 2081,7 млн. сомов, что повлияло на формирование кредиторской задолженности по защищенным статьям на 184,3 млн. сомов.

2. Неиспользованные получателями бюджетных средств остатки наличных денежных средств в кассе на сумму 27,1 млн. сомов не были перечислены на счета соответствующих бюджетов.

3. Территориальными управлениями МФ КР в срок до 25 декабря текущего финансового года не обеспечено получение бюджетными учреждениями наличных денежных средств по карте ПБС в полном объеме и обнуление счетов по карте ПБС на 35,3 млн. сомов.

4. Волатильность курса доллара США создает риск потери бюджетных средств от долгосрочных своп-операций. Этот риск изначально заложен в "Порядке проведения операций по обмену валютными операциями", утвержденном Приказом Министра финансов КР от 4 октября 2023 года №121-П. Согласно этому порядку, процентная ставка за пользование участниками национальной валютой должна быть равной 50% среднегодовой динамики изменений в процентах. Прогнозируемая сумма потерь от операций с РКФР за 2023 год составляет 656,9 млн. сомов.

5. Производились кассовые расходы по бюджетным средствам, несмотря на отсутствие фактического наличия остатка средств соответствующего бюджета на ЕКС. Так, кассовые разрывы доходили до 10 081,6 млн. сомов, т.е. расходовались средства местных бюджетов, специальных и/или депозитных счетов, которые содержатся на ЕКС.

По государственному долгу

При выпуске государственных ценных бумаг (ГЦБ) на сумму 54 640,9 млн. сомов было получено 38 046,1 млн. сомов. Министерство финансов выплатит в общей сложности 62 204,6 млн. сомов, из которых дисконт составит 16 594,8 млн. сомов, что соответствует 26,7% средневзвешенной доходности. Эти суммы являются дополнительными расходами бюджета будущих периодов.

По Финансово-кредитному фонду

1. Особенностью исполнения плана явилось, что из республиканского бюджета направлено 11 191,2 млн. сомов в порядке увеличения уставного капитала, использованные должниками как источник погашения предыдущей задолженности, в том числе:

- энергетических компаний – 10, млрд. сомов;

- ОАО "Кыргыз почтасы" - 395,9 млн. сомов.

- Службы водных ресурсов при МСХ КР – 338,7 млн. сомов.

Фактически осуществлено погашение долгосрочной задолженности за счет бюджетных средств.

Изложенное позволило выдать новые бюджетные кредиты, что не изменило общее состояние задолженности по бюджетным кредитам, а наоборот, как отмечено выше, оно увеличилось относительно уровня предыдущего года на 14,5 млрд. сомов.

2. Нецелевое использование бюджетных кредитов:

-Военно-подсобным хозяйством "Тамга" Министерства обороны КР на 2,2 млн. сомов с остатком не использованных кредита 23,1 млн. сомов;

-неподтверждение целевого использования 73,4 млн. сомов ГП "Солнышко" при Генеральной прокуратуре КР;

- ГП "Кыргызтраснефтегаз" при Министерстве энергетики КР на 4,9 млн. сомов.

- на расходы по доставке ГП "Кыргыз почтасы" и коммерческими банками использовано 204,6 млн. сомов из выплат по пенсиям и пособиям.

3. Не начаты строительные работы по проекту строительства малой гидроэлектростанции на Орто-Токойском водохранилище, хотя со дня заключения Контракта прошло 1 год 3 месяца. Перечисленные 348,2 млн. сомов признаются в порядке отвлеченных средств начиная с 8 августа 2023 года по настоящее времени.

4. ОАО "Чакан ГЭС" допущен несвоевременный возврат сэкономленных бюджетных средств в размере 1 744,0 тыс. сомов за счет курсовой разницы (конвертация от 8 августа 2023 года) связанный с отсутствием должного контроля со стороны Финансово-кредитного фонда при Министерстве финансов КР.

По капитальным вложениям

1. В перечень строительства по статье "Капитальные вложения" включены 28 новых объектов строительства на 1504,9 млн. сомов, тогда как по состоянию на 01.01.2023 года числились 368 объектов незавершенного строительства с общим объемом капитального строительства в сумме 21,5 млрд. сомов.

2. Уполномоченным органом в перечень финансирования объектов капвложений на текущий год включаются средства, объем которых составляет 1-5% от потребности, что является не достаточным для завершения строительства, а также ведет к увеличению незавершенного строительства, соответственно, и потребности в завершении строительства и потери эффективности их расходования. Так, за 2023 год общее финансирование 375 школ составило 2,7 млрд. сомов, или в среднем одна школа профинансирована в объеме 7,3 млн. сомов, аналогично, 105 детских садов профинансированы на 808,8 млн. сомов, или 1 детсад профинансирован в объеме 7,7 млн. сомов и т.д.

При этом, из 278 объектов, включенных в Перечень финансирования объектов капитального вложения, числятся объекты начало, строительство которых приходится на период с 2002 по 2022 годы.

3. В перечень объектов капитального вложения по капитальному ремонту зданий и сооружений, входящих в компетенцию органов местного самоуправления, включено 855,3 млн. сомов.

По Службе внутреннего аудита

Министерству финансов КР рекомендуется принять необходимые меры по устранению подмены и дублирования деятельности Службы внутреннего аудита при Министерстве финансов с конституционными функциями независимого высшего органа внешнего государственного аудита. Также необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение Службой внутреннего аудита ст. 72 Бюджетного кодекса КР, которая устанавливает исключительное право Счетной палаты КР на проведение финансового аудита и аудита эффективности бюджетов и бухгалтерской отчетности.