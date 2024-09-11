В КР для водителей мотоциклов и скутеров будут приняты жесткие меры

Для водителей мотоциклов и скутеров будут приняты жесткие меры. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, в последнее время участились дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом с участием мотоциклов, скутеров. Особенно громкие звуки в ночное время нарушают сон граждан, приводя к резкому превышению скорости и создавая опасность для жизни других участников дорожного движения.

По этой причине Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения с завтрашнего дня проводит на территории республики масштабные рейдовые мероприятия в отношении мотоциклов и скутеров с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий. В частности, граждане, которые ездят без соответствующих документов, будут водворены на штрафстоянку.