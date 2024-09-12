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Внук Нельсона Манделы на ВЭФ-2024: "Гегемония всегда сеет хаос и разруху"

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В рамках ВЭФ состоялась сессия "Юго-Восточная Азия в многополярном мире". О чем говорили эксперты и к каким пришли выводам – в материале ВЭС24.

Индия: "В наших отношениях нет доминирования"

"В современном мире мы сталкиваемся с разнообразными изменениями и многообразием культур и идентичностей, которые необходимо уважать и принимать. Однако, несмотря на это, мы можем найти общие интересы и точки соприкосновения, которые позволят нам строить взаимовыгодное сотрудничество. В наших отношениях нет места доминированию или конкуренции – только равноправное партнерство. Мы стремимся к углублению наших связей, заключению новых соглашений и совместной работе на благо всего человечества.

Мы также движемся к многополярному миру, где отношения между странами будут строиться на основе взаимного уважения и использования конкурентных преимуществ каждой из них", – отметил Винай Кумар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индии в Российской Федерации.

Африка: уроки Манделы

Нкоси Звеливилиле Мандела, внук Нельсона Манделы, председатель Международного движения русофилов, депутат Национальной ассамблеи Южно-Африканской Республики, рассказал о роли России и важности Форума.

"Президент Мандела всегда восхищался ведущей ролью России и народов Азии в целом. Он говорил, что Россия оказывала нам подлинную поддержку в борьбе за освобождение от системы апартеида...

Россия играет важную роль в региональных и глобальных делах. Если мы не будем уважать друг друга и не будем понимать друг друга, то мир, прогресс и развитие станут невозможными. Гегемонистическая повестка дня однополярности будет продолжать сеять хаос", – отметил Нкоси Звеливилиле Мандела.

Кроме того, Нкоси Мандела подчеркнул, что те, кто сейчас призывает к войне, – это те же люди, которые возглавляли вторжения в независимые страны в последние десятилетия. Это те страны, которые ведут ситуацию на Ближнем Востоке к полномасштабной войне, вместо того чтобы прекратить оккупацию Газы и всех земель Палестины.

"Я призываю всех, кто присутствует здесь, на этом важном Форуме, положить конец геноциду и оккупации Палестины. В завершение я обращаюсь ко всем нациям Глобального юга удвоить их усилия и противостоять Западу. Давайте неустанно работать над созданием миропорядка, который будет честным и справедливым, и продвигать наши общие идеи мира, благополучия и равного развития для всех народов", – подчеркнул Мандела.

Индонезия: "Конкуренция – синоним многополярности"

Профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Конни Рахакундини Бакри (Индонезия):

"Мы говорим о суверенитете, стабильности, экономическом росте и конкуренции. Мы думаем о будущем, о том, как обеспечить стабильность в регионе".

Непал: "Новый мировой порядок более демократичен"

Председатель Объединенной социалистической партии Непала, бывший премьер-министр Непала (2009–2011 гг.) Медхав Кумар Непал верит, что новый мировой порядок будет более демократичным и свободным.

"Россия и другие страны формируют новый политический контекст и новую историю. Мы говорим о мощной силе, которая объединяет нас всех, и это важный фактор для сохранения ценностей и власти. Демократия, мир и мирное сосуществование – это то, что исходит от России, и мы стремимся соответствовать этим ценностям. Мне кажется, что у нас с Россией более или менее схожие интересы", – подчеркнул Медхав Кумар Непал.


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URL: https://www.vb.kg/439510
Теги:
Россия
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