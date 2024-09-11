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В Сараево задержан член ОПГ из Кыргызстана по прозвищу Карышкыр

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В Сараево (Босния и Герцеговина) задержан фигурант международного розыска по линии Интерпола - гражданин М.М. 1984 года рождения, состоящий на оперативном учете МВД Кыргызской Республики как активный член организованной преступной группы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

М.М. разыскивался по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 241 УК Кыргызской Республики (незаконное приобретение, хранение боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Будучи активным членом организованной преступной группы под руководством О.М. (прозвище "Карышкыр"), М.М. выполнял функции "смотрящего", осуществляя систематическое вымогательство крупных сумм денег у соотечественников в Москве и Московской области. В 2015 году подозреваемый был задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, однако, благодаря получению гражданства Российской Федерации, ему удалось избежать экстрадиции в Кыргызскую Республику.

На сегодняшний день уполномоченным органам Кыргызской Республики направлена информация для решения вопроса экстрадиции задержанного в Кыргызстан.


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URL: https://www.vb.kg/439511
Теги:
задержание, ОПГ, Интерпол, МВД
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