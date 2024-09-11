Фоторепортаж с природного парка Чоң-Кемин

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР поделилось подборкой фотографий природного парка Чоң-Кемин.

Чон-Кемин – уникальный заповедник с практически нетронутыми природными ландшафтами. Здесь ледники соседствуют с вечнозелеными хвойными лесами и степными участками. Долина с трех сторон закрыта горными хребтами и лежит на высоте от 1400 до 2800 метров над уровнем моря.

Редкие животные на территории заповедника: туркестанская рысь, белый леопард, тянь-шаньский медведь, олень и аркар, а также семь видов птиц: черный аист, сокол, бородач, орел занесены в международную Красную книгу. Большую часть этих животных можно увидеть только утром.