В Нарыне выпустили отечественные мотоциклы

Завод "Нарын мото" начал реализацию своей продукции, сообщили в полномочном представительстве президента в регионе.

Завод находится на территории торгово-логистического центра на участке Кара-Булак Ат-Башинского района. При поддержке китайских партнеров на заводе производится двух-, трех- и четырехколесная мотоциклетная техника.

Мотоциклы способны перевозить грузы от 400 килограммов до 2 тонн. Выпускаются такие типы транспортных средств, как электрические, топливные, с открытым верхом, с закрытым верхом, подходящие для сельскохозяйственных работ летом и зимой. Цена продажи от 90 тысяч до 190 тысяч сомов в зависимости от типа.

Накануне мотоциклы отечественного производства были презентованы местным жителям.

Также завод предоставляет технику в рассрочку до трех лет.

Источник: Кабар