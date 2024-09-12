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В Кыргызстане завершилась активная фаза учений ОДКБ (фото)

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- Светлана Лаптева
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На территории Кыргызской Республики завершилась активная фаза командно-штабного учения с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2024", специальных учений "Поиск-2024" и "Эшелон-2024".

По данным руководства Объединенного пресс-центра учений ОДКБ, в ходе проведения совместной операции. были продемонстрированы слаженные действия всех компонентов Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

Журналисты и гости: дипломаты и военные атташе, депутаты ЖК могли наблюдать проведение заключительной фаны на полигоне "Эдельвес".

Комментатор по громкой связи рассказал, что "по легенде учений, условный противник установил контроль над частью территории в приграничье, захвачен ряд населенных пунктов. В кратчайшие сроки в условную зону вторжения боевиков были передислоцированы воинские контингенты государств – членов ОДКБ. Главная задача группировки КСОР ОДКБ проведение совместной операции по разрешению вооруженного конфликта в Центральноазиатском регионе.

Ведение разведки для обнаружения базовых районов подготовки боевиков и маршрутов их передвижения осуществлялось с помощью беспилотного летательного аппарата "Суперкам" Вооруженных Сил Российской Федерации.

Подразделения МЧС и МВД Кыргызской Республики провели отселение и эвакуацию местного населения из районов боевых действий в пункты временного содержания.

В ходе учения нанесены ракетный удар беспилотным летательным аппаратом "Орион" Вооруженных сил Российской Федерации и авиаудары по выдвигающимся главным силам противника самолетами Су-30СМ Вооруженных Сил Республики Казахстан с применением авиационных бомб. Контроль поражения целей выполнял российский беспилотник "Суперкам".

Ротно-тактические группы КСОР от Вооруженных Сил Кыргызской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Таджикистан отработали блокирование и уничтожение сил условного противника на подходе к населенным пунктам при огневой поддержке вертолетов армейской авиации Ми-17 Вооруженных Сил Республики Казахстан и вертолетов Ми-8 МТВ Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

Высадка тактического воздушного десанта из вертолетов армейской авиации Вооруженных Сил Кыргызской Республики и Российской Федерации позволила ротно-тактическим группам КСОР занять выгодный рубеж для предотвращения захвата "боевиками" населенных пунктов. В тактический воздушный десант вошли группы специального назначения Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан. Действия десантников поддерживали артиллерийские батареи Д-30 и "МСТА-Б" Кыргызской Республики.

С целью предотвращения подхода резервов противника к блокированному КСОР ОДКБ населенному пункту был высажен тактический воздушный десант в составе группы специального назначения Вооруженных Сил Кыргызской Республики парашютным способом с военно-транспортного самолета Ан-26.

Группа специального назначения "Илбирс" Вооруженных Сил Кыргызской Республики и группы специального назначения Министерств внутренних дел Кыргызской Республики и Республики Беларусь отработали зачистку населенных пунктов.

Благодаря активным и скоординированным действиям подразделений КСОР ОДКБ противник был уничтожен, государственная граница восстановлена.

В рамках активной фазы учения КСОР ОДКБ практически отработали вопросы:

ведения боевых и специальных действий подразделениями КСОР;

высадки тактического воздушного (морского) десанта для завершения разгрома противника;

прикрытия войск от ударов средств воздушного нападения противника;

ликвидации последствий, возникших в ходе боевых действий.

Особое внимание в ходе проведения учений было уделено применению беспилотной авиации и противодействию ей, а также на совместное применение средств радиоэлектронной борьбы и огневого поражения.

Особенностью учений на полигоне "Эдельвейс" являлось также задействование сил и средств противовоздушной обороны Вооруженных Сил Кыргызской Республики и выделенного состава Объединенной системы противовоздушной обороны Содружества Независимых Государств (СНГ).

В заключительном этапе и церемонии закрытия учений приняли участие начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Кыргызской Республики генерал-майор Руслан Мукамбетов, Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков, делегация Координационного совещания председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов государств-членов ОДКБ при Совете Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованные в Кыргызской Республики, в частности, Беларуси, Казахстана, России, Великобритании, Канады, Китая, Кореи, Польши, США, Турции, Франции, Японии, а также представители Международного Комитета Красного Креста и ОБСЕ.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Кыргызской Республики генерал-майор Руслан Мукамбетов, выступая перед участниками учений, сказал: "Прежде всего, благодарю всех участников за активность, усердие и полную самоотдачу, проявленную во время подготовки и проведения учений.

Мы констатируем, что участниками учений были успешно отработаны вопросы применения сил и средств в целях урегулирования кризисной ситуации, приведения контингентов Коллективных сил в высшие степени боевой готовности, создания группировки, подготовки и ведение совместной операции по разрешению вооруженного конфликта, а военнослужащие наших государств закрепили свою полевую выучку и продемонстрировали высокую решимость и волю при выполнении поставленных задач.

С момента проведения на территориях наших государств учений нашим вооруженным силам удалось на высоком уровне укрепить боевое братство между нашими странами и повысить уровень совместной боевой готовности в отражении и противодействии современным вызовам и угрозам, а также обретает все большую значимость и в деле укрепления межгосударственного военного сотрудничества.

Сегодня, подводя итоги нашим учениям, мы с твердой уверенностью можем сказать, что в настоящее время КСОР, являясь компонентом постоянной готовности коллективных сил (войск) ОДКБ, подтверждает свою состоятельность как гарант безопасности и стабильности Центрально-Азиатских государств, входящих в ОДКБ.

Завершая свое выступление, хочу заверить, что Кыргызская Республика намерена и в дальнейшем вносить свой посильный вклад в укрепление боевых возможностей Организации Договора о коллективной безопасности, как в регионе, так и в мире, в целом".

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов, выступая на церемонии, сказал: "Выражаю благодарность Министерству обороны Кыргызской Республики и руководству Иссык-кульской области за качественную подготовку и проведение этих важных мероприятий.

Сегодня для успешного решения боевых задач недостаточно использование только военного компонента. Современные кризисы все чаще имеют гибридную природу и требуют специальных подходов для их разрешения.

В условиях нарастания конфликтного потенциала в ряде регионов, непосредственно примыкающих к зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности главами наших государств принимаются необходимые меры по совершенствованию механизмов обеспечения военной безопасности на коллективной основе и наращиванию потенциала для противодействия всему спектру современных вызовов и угроз.

В ходе проведения учений был широко использован боевой опыт вооруженных сил государств – членов ОДКБ и практически отработаны вопросы планирования и применения сил и средств системы коллективной безопасности при подготовке и ведении совместной операции в условиях горно-пустынной местности и акватории озера Иссык-Куль во взаимодействии с подразделениями Военно-Морского Флота России.

Проведенные учения показали возросший уровень готовности Коллективных сил Организации к реагированию на любые вызовы и угрозы коллективной и национальной безопасности наших государств.

Органы управления получили хорошую практику в организации работы по выработке и принятию решения на применение Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в совместной операции на территории Центральноазиатского региона коллективной безопасности.

Командиры и штабы продемонстрировали высокие практические навыки и умения по управлению частями и подразделениями при выполнении поставленных задач.

Личный состав национальных контингентов показал высокий уровень взаимодействия и слаженности, профессионализм и боевую выучку. Все учебно-боевые задачи выполнены в полном объеме.

Выражаю признательность всем представителям государств членов ОДКБ, которые прибыли на учение и приняли активное участие в его подготовке и проведении.

Спасибо Вам за проявленные инициативу, профессионализм и усердие.

Поздравляю Вас с успешным завершением учений.

Желаю всем участникам учений благополучного возвращения в места постоянной дислокации, дальнейших успехов в ратном труде и в совершенствовании своего воинского мастерства".

По итогам учений начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков, в частности, отметил:

"Сегодня завершен основной этап практических действий Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в ходе командно-штабного учения "Взаимодействие", специальных учений "Поиск" и "Эшелон". Мы все наблюдали за слаженными действиями Коллективных сил в ходе блокирования и уничтожения незаконных вооруженных формирований в населенных пунктах и в акватории озера Иссык-Куль, а также ликвидации последствий боевых действий с участием подразделений национальной безопасности и министерств по чрезвычайным ситуациям.

Прежде всего хотел бы поблагодарить всех участников за высокую полевую выучку, за профессиональное мастерство, за те лучшие качества, которые были продемонстрированы в довольно сложной обстановке, в условиях, приближенных к боевым.

Наши союзнические отношения крепнут, мы развиваем Коллективные силы, создаем надежную основу для повышения готовности органов управления, а также формирований сил и средств системы коллективной безопасности к выполнению задач по предназначению.

Хочу подчеркнуть, что проведенные мероприятия нацелены на защиту на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств – членов Организации, полностью соответствуют международным нормам и не направлены против других стран.

Искренние слова благодарности выражаю руководству Министерства обороны Кыргызской Республики, другим министерствам и ведомствам, принявшим участие в учениях, за высокое качество организации и проведения всех мероприятий, радушный прием, содействие и оказанную помощь.

Поздравляю всех участников учений с успешным их завершением!

Также напомню, что буквально через неделю наши мероприятия продолжатся в Казахстане в рамках учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство", а затем – в Таджикистане учением с Коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона "Рубеж".

Подводя итог, хочу отметить, что, не смотря на полученный в ходе учений опыт, мы не должны останавливаться на достигнутых результатах, стремиться к дальнейшему совершенствованию и развитию наших Коллективных сил и к укреплению коллективной безопасности государств – членов ОДКБ".

Для информации: Стоит напомнить, что на территории Кыргызской Республики проведены командно-штабное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2024", специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2024", специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2024" под руководством первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики полковника Артура Темирова. С поставленной задачей справился на отлично.

В учениях приняли участие контингенты Войск (Коллективных сил) ОДКБ Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан. Среди них - воинские контингенты, формирования сил специального назначения из числа специальных подразделений органов внутренних дел (полиции), органов безопасности и специальных служб, уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Всего задействовались около 1500 военнослужащих и до 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе авиации, разнотипных БПЛА, боевых катеров, а также средств ПВО.

В ходе командно-штабного учения с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие - 2024" в Кыргызстане использовались перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники, в частности, российские комплексы с разведывательными беспилотными летательными аппаратами Supercam S350 и его модернизированная версия Supercam S350M, разведывательно-ударный комплекс большой продолжительности полета типа "Иноходец". В заключительный день учений на полигоне Эдельвейс были также продемонстрированы бесшумный миномет 2Б25, линейка реактивных гранатометов, ручные нелетальные гранаты, система парашютная специального назначения "Беркут-2".


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URL: https://www.vb.kg/439516
Теги:
ОДКБ, учения, Кыргызстан
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