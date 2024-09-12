В Бишкеке открылась выставка известной художницы Салтанат Кайбылдаевой

"Все в жизни меняется" - гласит пословица. Но изобразительное искусство и, в частности, открывшаяся вчера в Музее изобразительных искусств выставка картин известной кыргызской художницы Салтанат Кайбылдаевой опровергает это суждение. Ее большой талант тонко передает такие вечные понятия, как любовь, красота мироздания, величие природы и создает собственную художественную манеру, собственный стиль восприятия жизни.

Картины Салтанат Кайбылдаевой – живые, теплые, пронизанные светом, привлекающие любовью к пространству, предмету, к самому биению жизни: будь то женщины, несущие хлопок или девичьи мечты, или материнство, или необычная работа "Бегущие деревья", которые и впрямь словно несутся вдаль. И другие полотна - разноцветное кривое окно, красная комната, бирюзово-красная окраина поселка, розовое облако – и узнаваемы, и оригинальные до неповторимости. И во всех картинах тонкая игра со средой и светом, с очертанием предмета и его цветом.

"Эта выставка посмертная, Салтанат Кайбылдаева умерла пять лет тому назад. Она не дожила буквально пять дней до своего 60-летия. И за все время ее творчества у нее не было ни одной персональной выставки, - рассказала в интервью vb.kg Дамира Сартбаева, сестра Салтанат Кайбылдаевой. - Хотя Салтанат была членом Союза художников с 1991 года, участвовала в разных мероприятиях Союза художников КР. Ее работы как живописные, так и прикладные, были представлены на многих республиканских и международных выставках и конкурсах. Но персональной выставки никогда не устраивалось. Я неоднократно говорила сестре: проведи персональную выставку своих замечательных работ. Она не отказывалась, но все как-то не получалось. И мы, ее сестры, члены семьи, решили почтить ее память, организовав эту выставку".

По словам Дамиры Сартбаевой, здесь представлены около семидесяти работ, которые находились только в ее мастерской. Но много картин Салтанат в коллекциях музеев, в частных коллекциях в Кыргызстане и за рубежом. Здесь представлены работы, представляющие основные циклы творчества художницы, например, "Оранжерея", "Женщина и природа". Каждая работа этой серии - гимн женщинам, их красоте, материнству. В каждой картине чувствуется захватывающая игра воображения и бесконечное преклонение перед природой родного Кыргызстана. Они, без преувеличения, зажигают в наших душах такой необходимый сегодня свет и вселяют уверенность в том, что именно красота спасет мир.

Необыкновенна и серия работ с филосовским подтекстом. Как рассказала Дамира Асановна, Салтанат все время задумывалась о философских глубинах жизни. К этой серии относятся оригинальные, непохожие ни на кого такие работы, как "Истина бесконечности", "Древо жизни", "Освобождение от стереотипов", "Сотворение мира" и другие. Можно очень долго стоять возле каждой из этих полотен, и у каждого возникнут свои ассоциации и эмоции. Но однозначно – равнодушно никто не пройдет мимо. Картины просто притягивают и радуют глаз не только профессионала, но и любителя искусств, и даже неискушенного зрителя. Потому что полны жизни, непосредственны в своих эмоциях и при видимой простоте – исполнены с подлинным мастерством и оригинальностью.

Как сказал один из посетителей выставки, на открытие которой пришло очень много гостей, уникальные работы Салтанат Кайбылдаевой радуют зрителей своим ярким и неповторимым стилем, полотна буквально завораживают солнечной энергией цветов, пейзажей. Да и сама Салтанат, по словам ее сестры, известной поэтессы Кыргызстана Дарии Кайбылдаевой, всегда шла по светлой дороге жизни.

Говорят, что талант часто наследственен. Но важна и атмосфера творчества, в которой рождаются, растут и учатся молодые таланты. Сестры родились в семье известного педагога, признанного музыковеда и исследователя кыргызской музыкальной культуры Асана Кайбылбаева. Он с раннего детства распознал в Салтанат талант художника и постоянно говорил дочери о ее призвании и поддерживал ее занятия изобразительным искусством.

На открытии выставки прозвучали стихи Дарии Кайбылдаевой, посвященные сестре. В произведении есть проникновенные строчки, очень точно отображающие творческий путь неординарного творца-художника, оставившего после себя богатейшее культурное наследие, которым мы восхищаемся сегодня и которым будет восторгаться еще не одно поколение.

"Шедевры пишешь в ярких красках

Душою искренней своей,

И так красиво кисть играет

У Салтанат – сестры моей".