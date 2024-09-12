Бакыт Бакетаев: Необходимо приравнять тонированные машины к паранджам

Политолог Бакыт Бакетаев убежден, что необходимо приравнять тонированные автомобили к никабам и паранджам. По его мнению, чрезмерное затемнение стекол создает дискомфорт для окружающих и ставит под сомнение справедливость применения общественных норм.

Бакетаев предлагает пересмотреть правила, чтобы устранить двойные стандарты и обеспечить справедливость как в вопросах личного обмундирования, так и в отношении транспортных средств.

"Кто же ездит в таких затемненных автомобилях? Часто возникает ощущение, что за такими машинами скрываются не просто обычные граждане, а те, кто хочет скрыть что-то от общества. Возможно, они думают, что, скрывшись из виду, смогут избежать общественного контроля. Или же в таких автомобилях нет реальной необходимости в столь сильном затемнении, что порой складывается впечатление, будто их владельцы стремятся к уединению по другим причинам.

Если бы владельцы таких машин внесли, к примеру, 100 тысяч долларов в бюджет, это могло бы значительно помочь в решении социальных проблем, таких как помощь малоимущим. Тогда, возможно, общество относилось бы к таким автомобилям с большим уважением, поскольку их деньги пошли бы на благо общества.

Пока же эти автомобили кажутся вне общественного контроля и норм. Почему, например, запрещают носить паранджу с полностью закрытым лицом, но нет строгих ограничений на затемнение окон в автомобилях? Это создает двойные стандарты и вызывает недовольство. Если паранджа запрещена, стоит ли также ограничить степень затемнения автомобилей? И наоборот, если автомобилям разрешено полностью затемнять окна, возможно, стоит пересмотреть и правила для паранджи.

Полностью затемненная машина затрудняет видимость и вызывает недовольство у других участников дорожного движения. Поэтому необходимо внести ясность в эти вопросы, чтобы обеспечить справедливость и прозрачность общественных норм и стандартов", - отметил политолог.