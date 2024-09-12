Кыргызстан начал выпускать сверхлегкие малогабаритные двухместные вертолеты. Об этом на своей странице в соцсети сообщил руководитель пресс-службы президента КР Дайырбек Орунбеков.

По его данным, в настоящее время тестовые экземпляры вертолетов проходят соответствующие испытания.

Максимальное время полета составит три часа и дальность - 600 км,.

По предварительной информации, стоимость вертолетов составит около 60 тысяч долларов.

Отметим, область применения таких двухместных вертолетов широкая помимо частных перевозок:

- обучения и тренировки пилотов вертолетов;

- аэрофотосъемки и наблюдения за местностью;

- полицейское патрулирование;

- контроль линий электропередач и трубопроводов

- перевозка медперсонала;

- для авиационных сельскохозяйственных работ.