Кыргызстан начал выпускать сверхлегкие малогабаритные двухместные вертолеты. Об этом на своей странице в соцсети сообщил руководитель пресс-службы президента КР Дайырбек Орунбеков.
По его данным, в настоящее время тестовые экземпляры вертолетов проходят соответствующие испытания.
Максимальное время полета составит три часа и дальность - 600 км,.
По предварительной информации, стоимость вертолетов составит около 60 тысяч долларов.
Отметим, область применения таких двухместных вертолетов широкая помимо частных перевозок:
- обучения и тренировки пилотов вертолетов;
- аэрофотосъемки и наблюдения за местностью;
- полицейское патрулирование;
- контроль линий электропередач и трубопроводов
- перевозка медперсонала;
- для авиационных сельскохозяйственных работ.