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Кыргызско-Российский экономический форуме принес контракты на 20 млрд сомов

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- Алина Мамаева
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В селе Бостери Иссык-Кульской области 12 сентября состоялось официальное открытие VI Кыргызско-Российского Экономического форума. Его организаторами выступили Российско-Кыргызский Фонд развития и Торгово-промышленная палата Кыргызстана.

Главной темой VI Кыргызско-Российского экономического форума стало развитие экономического сотрудничества в области агропромышленного комплекса, "зеленой" энергетики, промышленности и туризме. Причем первый контракт на $12,6 млн по проекту строительства отеля на 110 номеров на территории действующего центра отдыха "Каприз" в селе Бактуу-Долоноту с привлечением российской франшизы AZIMUT Hotels подписали накануне мероприятия. Софинансировать стройку будет РКФР, который выделит на эти цели $9,3 млн. Это вклад Фонда в развитие туристического кластера на Иссык-Куле.

Это отражает тренд среди российских бизнесов, которые сегодня проявляют интерес к туристической отрасли Кыргызстана. Он настолько высок, что организация "Деловая Россия" совместно с Фондом по развитию туризма КР прорабатывают "дорожную карту" о привлечении российского крупного и среднего бизнеса к инвестиционным и инфраструктурным проектам в республике.

Открыли Форум на Иссык-Куле заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, который специально для участия в нем прилетел в Кыргызстан, и председатель кабинета министров республики Акылбек Жапаров. Оба выступили перед гостями с приветственной речью. Их выступления проходили при полном аншлаге. Изначально планировалось, что в мероприятии участие примут 800 человек, в итоге число гостей достигло 1000. Это и представители государственных органов, руководители ведущих компаний Кыргызстана и России из сфер энергетики, промышленности, сельского хозяйства, туризма, IT и других отраслей.

Выступая перед гостями Акылбек Жапаров сказал, что этот форум стал не просто платформой для обмена мнениями, но и важным катализатором конкретных действий, направленных на углубление сотрудничества между Кыргызстаном и Россией.

"Россия остается и будет нашим стратегическим партнером, с которым нас связывают не только экономические интересы, но и многовековые культурные, исторические и социальные узы. Торговля - ключевой столп сотрудничества наших стран. В 2023 году товарооборот между Кыргызстаном и Россией превысил $3 млрд. Однако лидеры двух стран поставили амбициозную задачу - довести этот показатель до $5 млрд", - сказал Акылбек Жапаров.

Уже в первом полугодии 2024 года торговля наших стран показала рост на 5,8% к аналогичному периоду 2023 года. А доля товарооборота с Россией в общем объеме внешней торговли нашей республики достигла 19,5%. Это один из самых высоких показателей.

Он добавил, что наши государства сегодня уверенно движутся к реализации Межправительственной программы экономического сотрудничества, определенной на 2022-2026 годы. И в этом процессе, по словам главы кабинета министров, важнейшим механизмом выступает РКФР, который за последние 10 лет профинансировал свыше 3,4 тысячи проектов на общую сумму $727,5 млн.

Только за последние годы РКФР подписал соглашения более чем на $18 млн. Среди них такие проекты как строительство птицеферм "Агро-Куш" в Балыкчы и "Евразийской Птицефабрики" в Иссык-Кульском районе. Также были открыты предприятия по производству яиц "Жар Птица" в Иссык-Атинском районе, производству замороженной сельхозпродукции "Кыргызцентропродукт" в Московском районе, расширено колбасное производство "Йигиликтуу Чарба" в Сокулукском районе.

Эти колоссальные вливания содействуют развитию бизнеса, модернизации производственных мощностей, созданию новых рабочих мест, и самое главное укрепляют прочные экономические связи между предпринимателями двух стран.

Действительно, более 15% товарооборота наших стран приходится на компании, профинансированные Российско-Кыргызским фондом развития. Его активная деятельность привлекает все больше российских бизнесменов в страну. Сегодня в республике реализуется около 40 проектов в области промкооперации и импортозамещения на $ 2 млрд, а на российские вложения в экономику приходится 36% всех прямых инвестиций. Причем за два года их доля в общих инвестициях в страну выросла с 2,5% до 15%.

"Это вклад в устойчивое будущее нашего партнерства", - заключил Акылбек Жапаров.

В свою очередь Алексей Оверчук подчеркнул, что такие встречи, как нынешний форум, очень востребованы и показывают близость Кыргызстана и России.

"Это уникальная площадка, живой инструмент для укрепления связей двух стран. Россия - важнейший торговый партнер и один из крупнейших инвесторов в Кыргызстане. В настоящее время в республике с участием России реализуется 62 инвестиционных проекта. Большое значение имеет и членство Кыргызстана в ЕАЭС. За те годы, что страна входит в Союз, здесь втрое вырос ВВП, увеличились налоговые отчисления, улучшился инвестиционный климат. Значительная часть проектов в Кыргызстане реализуется при поддержке РКФР. Благодаря Фонду открывается множество предприятий в разных сферах экономики, создаются новые точки роста и устойчивого развития Кыргызстана", - рассказал Оверчук.

Программа форума насыщена, она включала проведение пленарного заседания, тематических дискуссий, B2B-сессий, а также на протяжении всего мероприятия для гостей работала выставочно-ярмарочная экспозиция.

Важнейшей частью Форума стала сессия по подписанию соглашений и меморандумов. Ее итогами стало заверение девяти документов на $265 млн. Самое крупное соглашение, на $120 млн, - о проработке и реализации инвестиционного проекта по строительству малой гидроэлектростанции "Чандалаш" в Джалал-Абадской области. Документ подписан тремя сторонами - Российско-Кыргызским Фондом развития, ОсОО "Альфа Ойл" и АО "Росатом Сервис".

Помимо этого, между ОсОО "НоваВинд Кыргызстан", АО "Росатом Возобновляемая энергия" и кабинетом министров было заключено инвестиционное соглашение по реализации проекта по строительству и эксплуатации ветряной электростанции в населенном пункте Кок-Мойнок города Балыкчы Иссык-Кульской области республики, а также договор между РКФР и "Альянс Гидро" о финансировании строительства ГЭС "Джеруй".

Отметим, что это не единственный проекты в секторе энергетики, которые Россия реализует в Кыргызстане. Так, "Росатом" приступил к строительству ветропарков на Иссык-Куле мощностью до 100 мегаватт и в Баткене до 80 мегаватт. В целом же совместные планы кыргызского Минэнерго по ветряной энергетике составляют до 500 мегаватт.

Помимо этого, российская компания "Юнигрин энерджи" возведет на территории в 400 га в Иссык-Кульской области солнечную электростанцию мощностью 300 МВт. Объем инвестиций в проект составит $300 млн. Сам проект обеспечит работой 500 человек. Он реализуется в форме государственно-частного партнерства.

Еще одним важным соглашением, подписанным на форуме, стал меморандум о взаимопонимании, касающийся финансирования строительства завода по переработке мусора в Бишкеке. Участниками соглашения выступили Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана, компания "Таза Био Сервис", РКФР и Евразийский банк развития. Главная цель проекта - улучшение экологической обстановки в столице за счет современных технологий переработки отходов.

"Серьезные эксперты и политики понимают, что Кыргызстан и Россия находятся на одной экономической и политической платформе. Наши многовековые связи пронизывают все границы. Я говорю не о попытках прекратить их, а о том, что эти финансовые потоки между нашими странами работают, как кровеносные сосуды.

Если по воле западных политиков мы перережем эту связь, то никто не сможет поднять нашу страну. Экономические потоки с Россией - это жизненно важная артерия для нас. Без этих финансовых связей нашу экономику не сможет поддержать ни одна другая страна в мире. Для этого нужны слишком большие средства - миллиарды долларов", - считает политолог Бакыт Бакетаев.

Эксперт подчеркнул, что Кыргызстан продолжит процесс сближения с Россией и это никому не под силу остановить

"Ни одна страна не сможет заменить Кыргызстану Россию. Это касается не только Кыргызстана - вся Центральная Азия имеет общую экономическую систему с РФ. Нарушить ее практически невозможно, это станет огромной проблемой для наших стран.

Народы хотят жить, им нужны еда, электричество, газ, бензин. Бизнес должен развиваться. Этот процесс экономически и политически не остановить. Наши связи с Россией формировались столетиями, и к ним добавляются культурные и другие отношения. Как бы западные политики ни просили нас прекратить сотрудничество с Россией, это невозможно. Россия для нас жизненно важна, как воздух. Без нее мы просто не сможем существовать, как без воздуха.

Западным политикам следует признать реальность. Политика - это одно, а реальная жизнь - совсем другое", - заключил Бакетаев.


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URL: https://www.vb.kg/439527
Теги:
Россия, сотрудничество, Кыргызстан
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