В Ташкенте из мечетей уволили 8 имамов и их заместителей

Из-за ошибок в деятельности и невыполнения трудовых обязанностей ненадлежащим образом за восемь месяцев 2024 года из ташкентских мечетей уволены восемь имам-хатибов и десять их заместителей.

Как сообщает Управление мусульман Узбекистана (УМУ), в отношении еще четырех священнослужителей применили дисциплинарное взыскание за подобные проступки.

Муфтий Узбекистана шейх Нуриддин Холикназар раскритиковал работу ташкентских имамов во время совещания с участием столичных имам-хатибов.

Он заявил, что некоторые проповедники "несерьезно относятся к своей основной задаче, не прилагают достаточных усилий для обеспечения потребностей верующих, а также допускают нарушения исполнительной дисциплины".

Муфтий призвал всех имамов мечетей "совершенствовать свою деятельность, работать над повышением навыков и знаний, быть достойными служителями шариата и выполнять обязанности с благочестием и преданностью".

Источник: ASIA-Plus