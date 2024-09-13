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В Ташкенте из мечетей уволили 8 имамов и их заместителей

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Из-за ошибок в деятельности и невыполнения трудовых обязанностей ненадлежащим образом за восемь месяцев 2024 года из ташкентских мечетей уволены восемь имам-хатибов и десять их заместителей.

Как сообщает Управление мусульман Узбекистана (УМУ), в отношении еще четырех священнослужителей применили дисциплинарное взыскание за подобные проступки.

Муфтий Узбекистана шейх Нуриддин Холикназар раскритиковал работу ташкентских имамов во время совещания с участием столичных имам-хатибов.

Он заявил, что некоторые проповедники "несерьезно относятся к своей основной задаче, не прилагают достаточных усилий для обеспечения потребностей верующих, а также допускают нарушения исполнительной дисциплины".

Муфтий призвал всех имамов мечетей "совершенствовать свою деятельность, работать над повышением навыков и знаний, быть достойными служителями шариата и выполнять обязанности с благочестием и преданностью".

Источник: ASIA-Plus


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URL: https://www.vb.kg/439535
Теги:
мечеть, увольнение, Узбекистан
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