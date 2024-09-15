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В Казахстане предложили снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет

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- Светлана Лаптева
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В Казахстане депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов предложил ввести уголовную ответственность по некоторым видам преступлений в Казахстане с 12 лет, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В своем депутатском запросе на имя премьера-министра Олжаса Бектенова мажилисмен заявил, что казахстанцы неоднократно были шокированы новостями об изнасилованиях, избиениях и убийствах несовершеннолетних такими же несовершеннолетними детьми.

"Депутатская фракция Народной партии Казахстана считает, что одним из первоисточников повсеместного насилия, смертей в рядах нашей армии, несчастных случаев, приводящих здоровых и сильных парней к инвалидности и смерти, является буллинг, насилие, романтизация бандитизма и преступного образа жизни, укоренившиеся в границах наших школ. Формированию криминогенного поведения подростка способствует отсутствие единой системы нравственных, правовых и иных социальных форм защиты, которое было бы явственно выражено общественным мнением", - сообщил депутат.

Мажилисмен заявил, что в казахстанскую армию приходят молодые люди, воспитанные деструктивной школьной средой, которые продолжают свои преступные деяния уже в Вооруженных силах.

"По нашему мнению, насилие необходимо искоренять в зародыше, однако на сегодняшний день агрессоры ввиду малолетнего возраста остаются безнаказанными. Вероятно, нам, законодателям, по примеру Великобритании следует пересмотреть пороговое значение возраста, с которого наступает уголовная ответственность по некоторым преступлениям, установив ответственность не с 14, а с 12 лет. Допустим, по делам об изнасиловании", - предложил депутат.

Магеррам Магеррамов также предложил кардинально изменить подход учебных заведений к профилактике и выявлению криминогенного поведения подростков.

"Уполномоченному органу нужно уделить особое внимание не только образовательному процессу, но и вопросам морально-этического поведения детей и эмоционально-психологической стабильности подрастающего поколения. Мы наблюдаем отсутствие какой-либо внятной работы Министерства культуры и информации, которая останавливала бы ослабление родительской семьи как социального института, направленного на последовательную и надежную защиту жизни и здоровья детей и подростков. Сегодня у нас отсутствует комплексный подход к решению уполномоченными органами названных проблем, а если он и есть, то носит формальный характер", - сказал депутат.

Напомним, согласно новому закону по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, который вступил в силу в июне этого года, в Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 127-2 "Травля (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего". Ранее в Казахстане не наказывали за такие правонарушения.


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URL: https://www.vb.kg/439537
Теги:
дети, Казахстан, уголовная ответственность
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