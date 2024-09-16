В Оше на газовом хронографе провели забор анализов на пестициды

В рамках грантовой поддержки Всемирного банка в Ошскую специализированную контрольно-токсикологическую лабораторию Департамента химизации, защиты и карантина растений был приобретен газовый хроматограф европейского производства, и за последние 3 месяца текущего года были проведены химико-аналитические исследования остатков хлорорганических пестицидов в почве и бахчевых культурах на 818 пробах.

На сегодняшний день за счет республиканского бюджета для Центральной специализированной контрольно-токсикологической лаборатории Департамента закуплен газовый хроматограф российского производства, и завершены работы по установке данного лабораторного оборудования и обучение специалистов.