На фестивале японского кино в Бишкеке покажут 8 фильмов

Посольство Японии в Кыргызской Республики представила Государственному киноцентру "Кыргызтасмасы" фильмы, который будет показаны в рамках "Фестиваля Японского кино". Все фильмы данной программы получили государственное регистрационное удостоверение для показа.
В данном списке 8 полнометражных фильмов, они будут показаны в кинозале Национального исторического музея с 5–6 октября 2024 года.
1. "Маленький Самурай"
Жанр: драма
Режиссер: Сано Синдзю, Ерлан Нурмухамбетов
Страна производства: Япония, Казахстан
2. "Отважный отец- наша история о FINAL FANTASY XIV"
Жанр: драма
Режиссер: Теруо Ногучи, Киеси Ямамото
Страна производства: Япония
3. "Хару в магазине тофу Такано"
Жанр: драма
Режиссер: Мицухиро Михара
Страна производства: Япония
4. "Перезагрузка"
Жанр: драма
Режиссер: Хироси Синагава
Страна производства: Япония
5. "Летний фильм"
Жанр: научная фантастика
Режиссер: Мацумото Суфуми
Страна производства: Япония
6. "Линия, которая влечет"
Жанр: драма
Режиссер: Норихиро Коидзуми
Страна производства: Япония
7. "Долгое прощание"
Жанр: драма
Режиссер: Накано Рета
Страна производства: Япония
8. "MONDAYS"
Жанр: фэнтези, комедия
Режиссер: Ре Такэбаяси
Страна производства: Япония
Подробнее о фестивале на сайте Посольства Японии в Кыргызстане.
Эта информация размещена на страничке департамента кинематографии Министерства культуры Кыргызской Республики