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На фестивале японского кино в Бишкеке покажут 8 фильмов

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- Светлана Лаптева
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Посольство Японии в Кыргызской Республики представила Государственному киноцентру "Кыргызтасмасы" фильмы, который будет показаны в рамках "Фестиваля Японского кино". Все фильмы данной программы получили государственное регистрационное удостоверение для показа.

В данном списке 8 полнометражных фильмов, они будут показаны в кинозале Национального исторического музея с 5–6 октября 2024 года.

1. "Маленький Самурай"

Жанр: драма

Режиссер: Сано Синдзю, Ерлан Нурмухамбетов

Страна производства: Япония, Казахстан

2. "Отважный отец- наша история о FINAL FANTASY XIV"

Жанр: драма

Режиссер: Теруо Ногучи, Киеси Ямамото

Страна производства: Япония

3. "Хару в магазине тофу Такано"

Жанр: драма

Режиссер: Мицухиро Михара

Страна производства: Япония

4. "Перезагрузка"

Жанр: драма

Режиссер: Хироси Синагава

Страна производства: Япония

5. "Летний фильм"

Жанр: научная фантастика

Режиссер: Мацумото Суфуми

Страна производства: Япония

6. "Линия, которая влечет"

Жанр: драма

Режиссер: Норихиро Коидзуми

Страна производства: Япония

7. "Долгое прощание"

Жанр: драма

Режиссер: Накано Рета

Страна производства: Япония

8. "MONDAYS"

Жанр: фэнтези, комедия

Режиссер: Ре Такэбаяси

Страна производства: Япония

Подробнее о фестивале на сайте Посольства Японии в Кыргызстане.

Эта информация размещена на страничке департамента кинематографии Министерства культуры Кыргызской Республики


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URL: https://www.vb.kg/439549
Теги:
кино, Япония, Кыргызстан
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