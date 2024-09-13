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Задержан консультант депутата ЖК Гулкан Молдобековой за мошенничество

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Задержан консультант депутата Жогорку Кенеша от фракции "Альянс" Гулкан Молдобековой гражданин Р.А.Р. по факту мошенничества и подделке официальных документов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, консультант в 2021 году при трудоустройстве в Жогорку Кенеш предоставил поддельные документы и ложные сведения о себе, тем самым незаконно трудоустроившись получал заработную плату и премиальные выплаты. Общий ущерб бюджету страны устанавливается.

К тому же, задержанный прикрывался именем высшего руководства страны за оказание посреднических услуг и решение различных вопросов, обманным путем завладевал крупной суммой денежных средств граждан.

По вышеуказанным признакам преступления возбуждены уголовные дела, в настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия по установлению всех эпизодов совершённых преступлений со стороны задержанного.


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URL: https://www.vb.kg/439553
Теги:
ГКНБ, задержание, мошенничество, Жогорку Кенеш, Депутат, поддельные документы
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