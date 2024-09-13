"Росатом" строит первую ветряную электростанцию в Кыргызстане

Председатель кабинета министров-руководитель администрации президента КР Акылбек Жапаров и заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук приняли участие в церемонии закладки капсулы под строительство ветряной электростанции в Тонском районе Иссык-Кульской области.

Инвестиционный проект реализует акционерное общество "Росатом Возобновляемая энергия". Проектом предусмотрено строительство ВЭС мощностью 100 МВт, планируемая годовая выработка составит 290 млн кВт/ч. Период строительства составит 12 месяцев.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Нургожоевич, выступая с высокой трибуны ООН на саммите лидеров по вопросам изменения климата, возобновляемых источников энергии, сокращения выбросов парниковых газов, по зеленой экономике выдвинул серьезные инициативы. Тогда многим это казалось мечтой, неподкрепленной необходимыми ресурсами. Однако вопреки всем скептикам сегодня мы на практике начали реализовать эти инициативы. Таким образом, мы приступили к реализации одной из задач Организации Объединенных Наций по достижению целей в области устойчивого развития. Хотя Кыргызская Республика входит в число регионов с наибольшим потенциалом возобновляемых источников энергии, мы не использовали в своем потреблении энергию ветра, солнечную энергию и энергию биогазовых технологий. У нас более 300 солнечных дней в году, а сила здешнего ветра отражена в народных легендах. Сейчас мы с вами являемся свидетелями начала строительства ветряной электростанции мощностью 100 мегаватт в селе Кок-Мойнок на берегу озера Иссык-Куль", - сказал в своей речи Акылбек Жапаров, отметив высокие ожидания от проекта и выразив уверенность, что компания применит современные технологии и оборудование, а также активно привлечет местный рабочий персонал, что будет способствовать созданию новых рабочих мест и пополнению местного бюджета как на стадии сооружения, так и на стадии эксплуатации объекта.

Глава кабинета министров напомнил, что ранее были заложены также капсула под строительство солнечной электростанции мощностью 300 МВт в селе Тору-Айгыр Иссык-Кульского района, которая будет построена кыргызской компанией "Бишкек Солар" и российской компанией "Юнигрин Энерджи". В области электроснабжения за последние два года начато строительство Куланакской ГЭС, Орто-Токойской ГЭС, завершено строительство Бала-Сарууйской ГЭС и десятков других малых ГЭС. Проведена модернизация Ат-Башинской ГЭС и на сегодняшний день ведется реконструкция Токтогульской и Уч-Курганской ГЭС. На международном уровне началось строительство воздушных линий по проекту CASA-1000.

"Выражаю признательность всем работникам бизнеса в энергоотрасли и работникам энергетической отрасли в целом за добросовестный труд, направленный на достижение энергетической независимости, реализацию крупных проектов, важных для Кыргызской Республики, и желаю им вдохновения", - заключил Акылбек Жапаров.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук поздравил гостей мероприятия с началом строительства ветряной электростанции, пожелав успешной деятельности предприятию.