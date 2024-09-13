Старая новая угроза: как неонацизм и фашизм стали реалиями настоящего

На днях президент Кыргызстана Садыр Жапаров вернул с возражением в Жогорку Кенеш КР законопроект о реабилитации прав граждан, пострадавших в результате репрессий за политические и религиозные убеждения в период 1918-1953 годов. С принятием этого документа в республике смогли бы реабилитировать и басмачей, и пособников нацистов, как того и добивались разработчики документа.

Тем временем, в Москве проходит Международный антифашистский форум - 2024 (МАФ), который приурочен к Международному дню памяти жертв фашизма. Это ежегодное событие, участие в котором традиционно принимает и Кыргызстан - на этот раз в онлайн-формате. Цель МАФ - предостеречь мир от угрозы фашизма, которая материализуется прямо сейчас.

В финале форума состоится торжественное возложение памятных венков к мемориальному комплексу "Трагедия героев" на Поклонной горе. А по итогам мероприятия будет проведена масштабная онлайн-конференция, на которой будут озвучены принятые решения и итоговая резолюция.

Для Кыргызстана МАФ также важен, как и для России и других народов СССР, которые когда-то вместе противостояли угрозе распространения фашизма, сражаясь в боях Великой Отечественной войны. Миллионы жизней советских граждан стали той огромной ценой, которую мы заплатили за то, чтобы спасти человечество от коричневой чумы. И этот невероятный подвиг наших предков сегодня хотят осквернить фальсификаторы истории, поддерживаемые Западом и стремящиеся возродить нацизм. Пишутся книги, искажающие историю, популяризируются расовые теории, появляется масса художественных фильмов, телевизионных передач, в которых события Второй мировой войны трактуются на свой лад: вожди Третьего Рейха становятся настоящими героями, Холокост отрицается, а Нюрнбергский процесс приобретает черты "сфабрикованного дела".

Причем, все эти процессы выходят далеко за пределы упражнений в публицистике и художественном прочтении. В Европе историю переписывают уже на законодательном уровне. В 2019 году Европарламент принял резолюцию "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы". И этот документ возлагает ответственность за развязывание Второй мировой войны не только на фашистскую Германию, но и на Советский Союз. При этом, страны Прибалтики и часть Польши, освобожденные Красной Армией, в резолюции называют "оккупированными СССР". Теперь эту чудовищную ложь пропагандируют на всех уровнях и в Европе, и в США.

Между тем, принятие таких вот документов об "исторической памяти" позволяет отдельным странам ЕС открыто чествовать эсэсовцев. Такая дикость стала нормой для Латвии. В Риге каждый год собирают марш памяти Латышского легиона СС, члены которого проводили карательные операции на оккупированных территориях и совершали массовые убийства. В Латвии просто игнорируют приговор Нюрнбергского трибунала, а также иные международные акты, включая ежегодно принимаемую Генассамблеей ООН резолюцию "О борьбе с героизацией нацизма".

На этом фоне совсем неудивительно, что Европа повсеместно разрушает памятники советским воинам-освободителям, в числе которых были и кыргызы. В Польше осталось меньше 100 таких мемориалов, в то время, как в 1997 году, их было свыше 560. Самыми яростными уничтожителями памяти о победе советского народа над фашизмом остаются страны Прибалтики и Украина.

Тем временем, коллективный Запад старательно избегает осуждать нацизм. Напротив, США и их сателлиты способствуют распространению этой идеологии, последователей которой можно использовать как инструмент неоколониальной политики и для гибридной войны с Россией. За счет воодушевленно зигующих товарищей американцы и европейцы надеются сохранить гегемонию и нынешний миропорядок.

В ряде режимов на европейском пространстве, особенно после цветных революций, спонсируемых Западом, совершаются преступления против человечности, а к власти приходят откровенные неонацисты. Главным продюсером этих процессов выступают США.

Между тем, наша страны, как и Россия, выступает против искажения исторических фактов. Так в конце прошлого года Генассамблея ООН приняла разработанную совместно с Кыргызстаном и другими странами СНГ российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Этот документ поддержали 118 членов ООН, воздержались - 14. 49 государств выступили против этого документа. В их числе Германия и Япония, развязавшие в свое время Вторую мировую войну, а также США, использующие нацистов и сейчас для достижения своих геополитических целей. И, конечно, против проголосовали Украина и страны Балтии, где фашистская идеология переживает свой Ренессанс.

К сожалению, поклонники нацизма есть и в Кыргызстане. И это они при поддержке западных кураторов делают регулярные попытки оправдать действия 6 тысяч уроженцев республики, воевавших за Третий рейх в составе "Туркестанского легиона" и аналогичных формированиях вермахта. Пособников фашистов пытаются выдать за борцов за независимость, при это старательно пытаясь поднять общественный дискурс о том, что якобы во время Великой Отечественной войны "наши деды воевали за Россию".

Надо отметить, что профашистское, пронацисткое лобби в Кыргызстане достаточно сильное, ведь у нас до сих пор нет запрета на пропаганду идей нацизма в СМИ и на демонстрацию нацистской символики. В 2016 году законопроект, признающий такие действия незаконными и уголовно наказуемыми был разработан, но не принят под давлением прозападных медиа и НКО.

"К сожалению, хотя мир не стоит на месте и технический прогресс идет вперед, человеческое развитие, особенно духовное, отстает. Человек, возможно, уделяет меньше внимания самообразованию и самовоспитанию. Природа человека, к сожалению, не меняется. Не все были националистами, нацистами или фашистами в прошлом, и не все ими являются сейчас, но такие явления никуда не исчезли. Более того, они периодически возрождаются, что можно наблюдать в различных странах, без исключения. Эти настроения могут варьироваться по уровню проявления, но они присутствуют повсеместно. Иногда они могут быть не видны на поверхности, но провокации извне могут их легко спровоцировать. Чаще всего такие идеи захватывают либо чрезмерно уверенных в себе людей, либо тех, кто чувствует себя ущемленным, или ленивых, которые не могут признать свои неудачи и ищут виноватых в других", - говорит экс-депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова.

Она отмечает, что это очень опасная тенденция.

"Я многократно говорила об этом в интервью. Национализм - это первая ступень к нацизму, а нацизм - это путь к фашизму. Нельзя путать национализм с патриотизмом. Патриотизм - это позитивное чувство, направленное на созидание, тогда как национализм и его крайние

формы - это разрушительные силы, которые в первую очередь наносят вред тем, кто их исповедует. Я часто задаюсь вопросом, как предотвратить распространение таких настроений. Ответ лежит в воспитании, начиная с раннего детства. Этот процесс долгий, но его необходимо начинать, а не откладывать, надеясь, что проблема решится сама собой. Если проявления национализма или нацизма замечены в публичных деятелях, их необходимо устранять с позиций власти. Возможно, стоит рассмотреть использование детектора лжи для отсеивания таких людей. Любовь к своей нации не должна означать ненависть к другим", - считает Строкова.

Каждый народ достоин уважения, независимо от национальности или этнической принадлежности, говорит она.

"Настоящая гордость за свой народ должна исходить из того, что его представители приносят пользу обществу, а не совершают преступления. Сегодня мы видим, как в некоторых местах националистов, преступников возводят в герои, что опасно для любого общества. Нам нужна государственная идеология. Без четкой национальной идеи общество теряет ориентиры. В многонациональных странах это особенно важно. Идеология должна учитывать культурные и исторические особенности всех народов, живущих в стране, создавая основу для общего национального единства. Мы должны осознать, что первая задача - избавляться от тех, кто публично разжигает ненависть и подрывает стабильность общества. Проблема не решится мгновенно, но начинать нужно с того, чтобы не позволять таким людям занимать важные посты. Иначе они будут влиять на необразованные и маргинальные слои общества, которые легко поддаются подобным разрушительным идеям", - резюмирует экс-парламентарий.