Азимбека Бекназарова уже обвиняли в хищении денежных средств

ГКНБ КР была установлена причастность бывшего члена Временного Правительства Азимбека Бекназарова к присвоению крупных сумм денежных средств, изъятых в банковских ячейках и в Доме правительства в ходе событий, имевших место в апреле 2010 года. В этой связи 12 сентября 2024 года Азимбек Бекназаров был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР по подозрению в легализации и отмывании преступных доходов в крупном размере.

Напомним, еще в начале 2013 года на пресс-конференции в Бишкеке представители объединения "Элдик Кайрат" рассказали о фактах присвоения денежных средств Азимбеком Бекназаровым.

"В первую очередь, хочу посвятить свои слова активной гражданской позиции патриотично настроенной молодежи, побывавшей 7 апреля на площади, тем, кто спас Белый дом и обезвредил фугасную растяжку. Эти же ребята передали Бекназарову 16 миллионов сомов. Он, получив деньги, 10 миллионов раздал своим родственникам и близким", - заявил член объединения "Элдик Кайрат" Улан Соодатбеков.

Он также сообщил, что у них есть расписки людей, которые брали деньги у Азимбека Бекназарова.