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В КР школьников и военных будут кормить отечественной продукцией

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- Светлана Лаптева
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Департамент перерабатывающей промышленности и органического сельского хозяйства при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР в соответствии с Указом Президента КР "О мерах по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса Кыргызской Республики" объявляет о переходе на государственные закупки исключительно сертифицированной отечественной органической продукции для включения в рацион питания образовательных учреждениях и военных за счет государственного бюджета до 2030 года.

В связи с этим Минсельхоз КР приглашает к сотрудничеству заинтересованных предпринимателей и фермеров. Контактные телефоны: 0312 661229; 0555 508220; nurdinova.jypara@mail.ru.


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URL: https://www.vb.kg/439566
Теги:
питание, школа, армия, Кыргызстан
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