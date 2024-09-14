В КР школьников и военных будут кормить отечественной продукцией

Департамент перерабатывающей промышленности и органического сельского хозяйства при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР в соответствии с Указом Президента КР "О мерах по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса Кыргызской Республики" объявляет о переходе на государственные закупки исключительно сертифицированной отечественной органической продукции для включения в рацион питания образовательных учреждениях и военных за счет государственного бюджета до 2030 года.

В связи с этим Минсельхоз КР приглашает к сотрудничеству заинтересованных предпринимателей и фермеров. Контактные телефоны: 0312 661229; 0555 508220; nurdinova.jypara@mail.ru.