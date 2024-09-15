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Владимир Машков: Кыргызстан – это очень творческая земля

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- Светлана Лаптева
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В Санкт-Петербурге в рамках X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Союзом театральных деятелей Российской Федерации и Союзом театральных деятелей Кыргызстана.

С российской стороны меморандум подписал председатель СТД РФ Владимир Машков, с кыргызской – вице-президент СТД КР Галина Кетова. Целью меморандума является установление и развитие сотрудничества между Союзами в области культуры и просветительской сфере.

Председатель СТД РФ Владимир Машков сказал: "У нас сегодня состоялось действительно историческое событие. Кыргызстан – это очень творческая земля. Когда я был совсем юным, мои родители работали в театре кукол, а город Бишкек тогда назывался Фрунзе. Тогда я получил свои первые впечатления о театре. А буквально через два года состоится 150-летие Союза театральных деятелей. В преддверии этого события мы подписали соглашение, и я надеюсь, что для нас будет очень много полезного: обмен опытом, мастер-классы, лучшие спектакли приедут из России в Кыргызстан и из Кыргызстана в Россию. Мы у начала большого и очень интересного этапа нашей жизни!".

Вице-президент СТД КР Галина Кетова рассказала о надеждах, которые возлагает на подписанный меморандум: "Это большой шаг в укреплении нашей дружбы и профессиональных взаимодействий. Очень надеемся, что Союз театральных деятелей Кыргызстана, который объединяет большую часть артистов, режиссеров, творческих людей, относящихся к театру, откроет для себя новые горизонты. У нас большие планы, и мы надеемся, что будем дальше дружить. Театр объединяет!".

Ранее в этот же день на X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур прошла панельная дискуссия "Культурный суверенитет страны. Вызовы времени: осмысление, отношение, отражение" с участием Владимира Машкова. Дискуссия стала одним из мероприятий секции "Театр", кураторами которой выступают Председатель СТД РФ Владимир Машков и художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов.

Источник: stdrf.ru


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URL: https://www.vb.kg/439567
Теги:
Россия, театр, Кыргызстан
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