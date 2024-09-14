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В Кыргызстане этом году прогнозируется рекордный урожай сахарной свеклы.

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане в этом году прогнозируется рекордный урожай сахарной свеклы. Это связано с благоприятными погодными условиями, правильным и рациональным использованием сельскохозяйственных ресурсов и стараниями фермеров приносит свои плоды.

В целях обеспечения продовольственной безопасности республики в 2024 году валовый сбор урожая сахарной свеклы с площади 13,5 тыс. га ожидается получить 900,0 тыс. тонн корнеплодов. Из этого объема будет получено до 110,0 тыс. тонн сахара, что составит 92% от общей потребности населения республики в сахаре, составляющей 120,0 тыс. тонн.

В связи с снижением цен на сахар на рынках России, Беларуси и Казахстана, Министерство считает, что на данный момент нет необходимости введения запрета на импорт сахара в республику.

Однако, в целях поддержки фермеров, отечественных производителей в будущем Министерством будут проводиться углубленные анализы импорта сахара и в случае возникновения каких-либо проблем по этому вопросу в будут приняты своевременные меры.


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URL: https://www.vb.kg/439571
Теги:
Кыргызстан, урожай
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