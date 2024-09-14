Погранветконтроль КР не пропустил груз с куриными яйцами из РК

На пункте пропуска "Ак-Тилек" инспекторы пограничного ветеринарного контроля в ходе досмотра товара выявили нарушения ветеринарно-санитарных правил ЕАЭС при его ввозе из Казахстана на территорию Кыргызстана, а именно куриных яиц в количестве 302 тысяч 400 штук.

Инспекторы ПВКП "Ак–Тилек" в ходе досмотра груза выявили, что на куриных яйцах отсутствует маркировка, а также не были соблюдены ветеринарно-санитарные требования при перевозке данного груза.

Со стороны инспекторов ПВКП "Ак-Тилек" были составлены соответствующие акты возврата, груз был возвращен назад в Казахстан через ПП "Ак-Тилек".