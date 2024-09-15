Улан Адамалиев: Хотим снять фильмы о Токтогон Алтыбасаровой и панфиловцах

Директор департамента кинематографии Министерства культуры Кыргызской Республики Улан Адамалиев встретился с руководителем представительства Россотрудничества в Кыргызстане Альбертом Зульхарнеевым.

При посещении офиса Россотрудничества - Русского дома, Улан Адамалиев ознакомился с выставкой, посвященной творчеству талантливого поэта и художника Рамиса Рыскулова.

Главы ведомств обменялись информацией о работе, которая проводится в Русском Доме и в департаменте кинематографии, и обсудили возможные перспективы сотрудничества.

- Мы тесно сотрудничаем с Министерством культуры Кыргызской Республики, и ценим взаимопонимание. Впечатлила зрелищность , масштаб, глубокий подход к истории в шоу-концерте, который был представлен 31 августа к 100 летию Кара-киргизской автономной области на площади командой министра культуры КР. МЫ в курсе, что вы занимались также подготовкой этого шоу. Знаем что сейчас в Минкульте КР идет подготовка к проведению в Москве декады Кыргызстана. И этому придается большое значение. Все помнят историческую декаду, которую провела Киргизская ССР в 1939 году.

У Россотрудничества много программ, проектов в области образования, культуры, науки. Мы рады сотрудничеству, готовы делиться проектами, наработками. Все события, объявления размещаем в нашем телеграмм канале.

В области развития дружбы и сотрудничества в области кинематографии, мы готовы рассматривать самые различные грани творчества и сотрудничества.. Со своей стороны хочется упомянуть, что в последние годы проходят специальные наборы для обучения в ведущие театральные вузы России, и сюда ежегодно, уже традиционно приезжают для проведения мастер-классов проекты и команды театральных коллективов. Мы готовы рассматривать самые невероятные проекты, приглашать специалистов, актеров, режиссеров, театры, коллективы.

К 80-летию празднования Победы над фашизмом Россия и Кыргызстан обменяются фильмами, связанными с этой важной темой. Из личного опыта расскажу, что в Москве мне удалось попасть на недельную ретроспективу фильмов Чингиза Айтматова, и это сразу погрузило меня в тему Кыргызстана, помогло точнее понять душевность, познакомиться с традициями, культурой кыргызского народа.. Это было как раз перед назначением меня в Кыргызстан. Просмотр оставил очень яркое впечатление, - сказал Альберт Зульхарнеев

Улан Адамалиев рассказал, что департамент кинематографии планирует снять к 80-летию Победы художественные фильмы об уникальной судьбе и мужестве Токтогон Алтыбасаровой, и о подвиге солдат Панфиловской дивизии.

- Кыргызстанцам есть чем гордится, считаю у нас снято незаслуженно мало фильмов о наших героях. Мы планируем создать фильмы о нашей Токтогон Алтыбасаровой, которая помогала выхаживать детей из блокадного Ленинграда, которых привезли на Иссык-куль, уже есть сценарий фильма, режиссер. И другой фильм - это фильм о панфиловцах. Получается у нас до войны служил Иван Васильевич Панфилов, у нас и в Казахстане формировалась дивизия, а нашего фильма о подвиге наших рядовых воинах, собой остановивших фашистов нет. Мы хотим чтобы молодые актеры через себя пропустили эту тему и смогли рассказать истории наших героев. Департамент кинематографии в поиске спонсоров, партнеров. У всех кыргызстанцев есть свои истории о Великой Отечественной войне, надеемся что они найдут отклик и в фильмах.

Есть планы активнее, плотнее работать со студентами вузов, в которых готовят кадры для кино и театров, таких вузов в Кыргызстане три. Плюс привлечь в нашу сферу всех творческих и активных молодых людей. Хотелось бы включить их в активную работу, сотрудничество, креативную часть работы всего департамента, они должны пройти все этапы, посмотреть все возможности для творчества. И еще целое направление для работы - это вдохнуть новую жизнь в "Кыргызфильм", огромная территория - отличный ресурс. Сама территория, здания нуждаются в апгрейте, обновлении. Будем искать спонсоров, варианты проектов для обновления.

Надеемся на сотрудничество с различными киностудиями, - добавил Улан Адамалиев.