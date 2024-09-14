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Фестиваль сбора винограда на Бозджааде: традиции, вино и гастрономия

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Бозджаада - один из самых очаровательных островов Эгейского моря, славящийся чистыми пляжами, уникальным образом жизни и великолепной кухней. Но помимо этого, остров входит в знаменитые винные маршруты Турции. Узкие улочки, свежий воздух и холодные воды Бозджаады привлекают туристов, однако главное событие - ежегодный Фестиваль сбора винограда, который проходит в сентябре. Этот праздник, посвящённый многовековой традиции виноделия, предлагает туры по виноградникам, концерты, ярмарки с ремесленными изделиями, выставки и дискуссии. Фестиваль - это событие, которое обязательно стоит посетить.

Долголетняя традиция виноделия

Остров Бозджаада, окружённый северными ветрами и обладающий природными богатствами, с древних времён является идеальным местом для выращивания винограда. Его винодельческая история насчитывает более 3000 лет и восходит к античности, что подтверждается монетами с изображением виноградных лоз и упоминаниями в таких произведениях, как "Илиада" Гомера. Уникальные климатические условия и плодородные земли способствуют выращиванию множества сортов винограда, включая Папазкарасı, Карасакıз и Совиньон Блан. Особую ценность представляют четыре эндемичных сорта: Кунтра и Каралахна (красные) и Чавуш и Василаки (белые), которые придают местным винам уникальный вкус. Современные виноделы продолжают традиции, создавая сбалансированные вина, сохраняющие характер острова.

Глоток Эгейского моря: праздник урожая

Фестиваль сбора винограда на Бозджааде - это настоящий праздник, на который в сентябре съезжаются как местные жители, так и любители вина. Всё начинается с символического сбора урожая, который устраивают местные виноделы на своих виноградниках. Гости отправляются на тракторах в виноградники, а собранный виноград по традиции доставляют в центр острова на лошадях, осликах и маленьких тракторах. Кооператив виноградарей ежедневно с 10:00 до 18:00 проводит двухчасовые туры, где можно увидеть процесс сбора винограда. В ходе тура звучит живая музыка на кларнете и дарбуке, создавая атмосферу праздника.

Фестиваль - это возможность попробовать разнообразные вина, произведённые на острове, и насладиться ароматами, отражающими уникальный терруар Бозджаады. От свежих белых до насыщенных красных - каждая дегустация передаёт душу острова.

Откройте чудеса Бозджаады

Бозджаада - это не только винодельческий центр, но и место, полное впечатлений для каждого гостя. Остров встречает вас величественным замком, возвышающимся над гаванью, с которого открываются потрясающие виды на море. Прогуляйтесь по живописному порту, где вас ждут уникальные рестораны и кафе, каждое из которых имеет свою историю. Обязательно посетите музей Бозджаады, монастырь Айязма и церковь Девы Марии. На закате отправляйтесь к маяку Поленте, откуда открываются волшебные виды.

Гастрономические удовольствия заслуживают отдельного внимания. Обязательно попробуйте местные травы, джемы, миндальные печенья и необычное лавандовое мороженое. Свежайшие морепродукты, такие как сарган, морской окунь, осьминог, кальмары и креветки, приправленные местным оливковым маслом, сделают любую трапезу кулинарным приключением.

Присоединяйтесь к празднику сбора винограда и откройте для себя магию Бозджаады - её древние традиции, уникальные вина и кулинарные шедевры!


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URL: https://www.vb.kg/439576
Теги:
праздник, туризм, Турция
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