В Кыргызстане ликвидируют Общественный фонд "Клооп Медиа". В конце августа соответствующее решение принял Верховный суд республики, оставив в силе решение предыдущей инстанции о ликвидации Фонда.

В конце августа стало известно, что судебная коллегия Верховного суда Кыргызстана по гражданским и экономическим делам оставила в силе решение Октябрьского районного суда Бишкека о ликвидации Общественного фонда "Клооп Медиа", управляющего одноименным интернет-изданием.

Это решение поставило точку более чем в годовом разбирательстве. Поводом для судебных прений стал иск прокурора Бишкека Эмильбека Абдыманапова против издания "Клооп медиа", который он подал еще в августе 2023 года. Причиной заявления стали многочисленные публикации СМИ, носящие негативный характер, и направленные на дискредитацию представителей государственных и муниципальных органов.

Перед предъявлением изданию обвинения, сотрудники Государственного комитета национальной безопасности провели тщательную проверку материалов журналистов "Клооп медиа". По ее итогам были найдены неопровержимые доказательства того, что единственная цель этого СМИ - очернение действующей власти. При этом журналисты не гнушались не только интерпретировать в пользу своей риторики неоднозначные события и факты, но и откровенно лгать в своих публикациях. За изданием неоднократно замечались неточности в передаче информации, ну или, когда его корреспонденты выдавали желаемое, за действительное. Все ради достижения целей, поставленных перед ними их западными хозяевами.

По словам эксперта Игоря Шестакова, изначально проект "Клооп" задумывался донорами (одним из его первых и главных спонсоров был "Интерньюс"), как школа подготовки будущих журналистов. И, в общем-то, на каком-то этапе он выполнял эту функцию.

"Но понятно, что доноры вряд ли бы занимались только тем, что обучали подрастающее поколение писать статьи. Поэтому со временем образовательно-медийная структура превратилась в достаточной мощный расследовательский хаб. Особенно в последнее время. Делалось это, опять же, при максимальной поддержке западных доноров. И насколько я помню, фонд "Клооп медиа" аккумулировал большие донорские средства. Так за последние годы он, в общем-то, стал одним из, скажем так, драйверов журналистских расследований. Но возникает несколько вопросов, а кому эти расследования были выгодны? Кто оплачивал? Как известно, кто платит, тот и заказывает музыку. Поэтому, получается, что в плане своих расследования "Клооп" обслуживал интересы доноров. Ну, так оно и есть", - говорит эксперт.

Он подчеркивает, что журналистские расследования - это не просто серьезный уровень подготовки, но это еще и огромные затраты, а вот покрытие этих расходов, сам механизм, достаточно долго оставался в тени. "Клооп", конечно, указывал, что подготовил материал при содействии ряда международных расследовательских организаций, но кто на самом деле за ними стоял, какую цель преследовали?

Но, кажется, на этот раз лавочку прикрыли. Октябрьскому районному суду доводы государственного обвинителя показались более чем вескими. И в феврале этого года райсуд столицы постановил ликвидировать ОФ "Клооп Медиа". А теперь и Верховный суд поддержал это решение. Так что в ближайшее время начнется процесс ликвидации фонда и закрытия его банковских счетов.

Конечно, в самом издании с решением не согласны, они тут же заявили о многочисленных нарушениях судебного процесса. В поддержку "Клооп" уже по отработанной схеме выступили западные правозащитники. К примеру, в Комитете защиты журналистов (CPJ) потребовали власти Кыргызстана прекратить преследование независимых медиа. Только это уже вряд ли поможет изданию. Более того, это сигнал всем другим "независимым" СМИ страны, которые занимаются прозападной пропагандой.

"Эта деятельность так или иначе совпадает с вопросами информационной безопасности государства. А поскольку "Клооп" обслуживает интересы своих доноров равно иностранных государств, его ликвидация - это ответ государства, правительства в данном случае, в защиту национальной безопасности. Сейчас на Западе пытаются представить это как факт давления на независимые СМИ. Но давайте представим себе, что посольство Кыргызстана в США открывает медиа школу для граждан США, и соответственно, эта школа начинает заниматься расследованиями деятельности какой-либо государственной структуры. Вообще такое можно себе представить? Я думаю, вряд ли. То есть то, что у нас как бы расследуется деятельность чиновников - это не проблема, и у нас есть другие национальные ресурсы, которые проводят свои расследования и пишут об этом, нельзя сказать, что это табу. Но сам по себе подобный факт, мне кажется, вряд ли бы американские власти допустили такой "разгул демократии" у себя", - продолжил Шестаков.

Случай, конечно, уникальный. Еще несколько лет назад о таком нельзя было и помыслить. Ведь долгое время такие издания были в стране неприкасаемыми, огромные оклады, финансовое и техническое оснащение от международных доноров. По информации озвученной президентом Садыром Жапаровым, ежегодно такие СМИ, как "Клооп Медиа", "Медиахаб", Kaktus.media, "ПолитКлиника", Factcheck.kg, T-Media и ряд других, получают от зарубежных доноров гранты свыше $600 тысяч.

Еще примерно $8.5 млн с 2017 по 2020 годы Национальный фонд поддержки демократии (NED) перечислил представителям республиканских НПО, журналистам и блогерам. Все лишь бы им комфортно было вещать про западные ценности, мол власть у нас плохая, и живем мы как-то не так, и общество у нас убогое - не толерантное, а вот там за пределами нашей ограниченность - весь цивилизованный мир.

На самом деле если посмотреть на действия властей последних лет, то они последовательны в своих решениях - ликвидация "Клооп медиа" вполне вписывается в этот сценарий. Деятельность этой организации давно уже вышла за рамки просто медиа-школы, в последние годы они все больше стали вмешиваться в политические процессы в стране, занимались мониторингом предвыборной кампании. А это говорит о новом заказе, целях и задачах.

Президент Садыр Жапаров с приходом ко власти занял довольно четкую позицию - национальные интересы превыше всего. И это отражается в том числе, а может и в большей степени, на средствах массовой информации. Власти довольно внимательно относятся к сообщениям в СМИ, оперативно и жестко реагируют на дезинформацию. Сам президент неоднократно опровергла в своих социальных сетях сообщения отдельных блогеров, радеющих за судьбу Кыргызстана из-за рубежа.

Также именно при действующем главе государства в стране был принят многострадальный закон "Об иноагентах". В этом году, 14 марта, наш парламент принял документ в третьем чтении, а затем, 2 апреля, его подписал Садыр Жапаров, несмотря на то, что отговорить его от этого шага пытались десятки неправительственных организаций и дипломаты "дружественных" стран.

Президент пояснил свое решение тем, что НПО, работающие в нашей стране в течение 30 лет, нигде не регистрировались и никому не отчитывались. Государство не знало, как они используют деньги, на какие цели направляют, теперь же весь процесс станет прозрачным.

"Этот закон необходим. У наших государственных структур должно быть понимание, кто стоит за деятельностью этих НКО, этих СМИ. Ведь речь может идти о работе спецслужб других стран. Об этом тоже не надо забывать. И закон об иноагентах - это первый шаг взять эту всю деятельность под контроль", - отмечает эксперт Игорь Шестаков.

По его словам, следующим шагом государство должно обратить внимание на национальные СМИ.

"Да, сегодня у него много дел, и ресурсов на всех не хватит, но должна быть господдержка СМИ. Мы должны сами готовить будущие кадры для ведущих кыргызских изданий, иначе этим будут заниматься другие, чтобы потом использовать их как ширму для продвижения своих геополитических интересов в Кыргызстане, которые не будут отвечать нашим интересам, национальной безопасности, и поставят под удар общественно-политическую стабильность", - считает политолог.

Тут впору говорить не будут прикрываться как ширмой, а уже давно и успешно это делают. Сегодня прикормленные Западом СМИ и НКО, делают все, чтобы разорвать отношения между Кыргызстаном и Россией. Исполнители даже не понимают, насколько это губительно для нашей республики, а вот их хозяева это прекрасно знают. Именно благодаря России мы видим рост нашей экономики, мы впервые за три десятилетия нашей независимости запускаем новые энергетические мощности, у нас открылись в стране производства, на российские деньги реализуется ряд крупных социальных проектов. Но об этом "независимые" издания не говорят, ведь им попросту нечего противопоставить этому.