В Бишкеке обсудили противодействие коррупции в судебной системе

В Бишкеке прошел Круглый стол по противодействию коррупции в судебной системе и принятых мерах по их устранению и предотвращению проявления причин коррупции и роль АДС при Президенте КР.

В нем приняли участие представители общественного объединения "Антикоррупционное общественное содействие" (АКОС), общественного фонда "Тилекмат Аке" и другие гражданские активисты.

Открыл мероприятие председатель ОФ "Тилекмат Аке" Тилек Усупов, который в своем выступлении отметил, что гражданское общество в стране поддерживает все усилия президента КР Садыра Жапарова и председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева по борьбе с коррупцией.

"Мы все видим, что в нашей стране идет усиленная борьба с коррупцией, которая за долгие годы глубоко укоренилась с госорганах, и мы хотим внести свою лепту. В этой связи сегодня мы обсудим противодействие коррупции в судебной системе и принятых мерах по их устранению, так как это тема наиболее актуальная сегодня. Да, председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков ведет работу в этом направлении, но хотелось бы поделиться с ним своими замечаниями и предложениями. Поэтому, если и будет сегодня на Круглом столе критика, то она будет только конструктивной", - сказал он.

Первым поделился своими соображениями по этому поводу председатель ОО "Акос" Кубанычбек Шаршембаев, который в своем докладе сделал акцент на утвержденный Верховным судом план по противодействию коррупции.

"Как вам известно, в этом году было несколько фактов задержания судей. В тоже время судебные органы не принимают меры по устранению причин коррупции в судебной системе. Например, Верховным судом был принят план по противодействию коррупции в судебной системе, где первым пунктом обозначено "выявление причин и устранение коррупционных схем в судебной системе". Но на фоне этого плана не прекращаются задержания за взятки и вымогательства судей. Поэтому можно сделать вывод, что план по противодействию коррупции в судебной системе, практически, не работает.

Информация по выполнению этого плана общедоступна на сайте Верховного суда и каждый может с ним ознакомиться. Также там есть и отчеты о выполнении этого плана. Но если вчитаться в эти отчеты, то там пишется не о выполнении утвержденного плана, а о выполнении текущих хозяйственных задач. Поэтому, я думаю, задержания будут продолжаться. Потому что слабо ведется работа по профилактике и предупреждению коррупции.

Например, Антикоррупционный деловой совет, в обязанности которого входит совершенствование судебной и правоохранительной систем, не взаимодействуют с судебными органами.

Поэтому мы обращаемся к Совету по совершенствованию судебной системы при президенте КР и конкретно к члену этого Совета, председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, чтобы они приняли во внимание невыполнение судебными органами плана по противодействию коррупции", - добавил Шаршембаев.