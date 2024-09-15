Погода
$ 84.48 - 84.90
€ 92.62 - 93.62

Садыр Жапаров попросил жителей городов выносить мусор в вечернее время

298  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент КР Садыр Жапаров на своей странице в соцсети обратился к жителям Бишкека, Оша и других городов Кыргызстана с просьбой выносить мусор только с наступлением темноты.

"Давайте сохраним нашу прекрасную природу для будущих поколений и передадим её в чистом виде!

Пользуясь случаем, напомню о важной просьбе мэров Бишкека, Оша и других городов.

Уважаемые горожане!

Пожалуйста, выносите мусор в вечернее время, с наступлением темноты до 24:00.

Службы забирают мусор по ночам. Многие привыкли делать это по утрам. Поэтому если вы научитесь выносить мусор до полуночи, контейнеры будут оставаться чистыми в течение дня.

Разве вам самим не приятно, когда наши города чистые".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439593
Теги:
мусор, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  