Садыр Жапаров попросил жителей городов выносить мусор в вечернее время

Президент КР Садыр Жапаров на своей странице в соцсети обратился к жителям Бишкека, Оша и других городов Кыргызстана с просьбой выносить мусор только с наступлением темноты.

"Давайте сохраним нашу прекрасную природу для будущих поколений и передадим её в чистом виде!

Пользуясь случаем, напомню о важной просьбе мэров Бишкека, Оша и других городов.

Уважаемые горожане!

Пожалуйста, выносите мусор в вечернее время, с наступлением темноты до 24:00.

Службы забирают мусор по ночам. Многие привыкли делать это по утрам. Поэтому если вы научитесь выносить мусор до полуночи, контейнеры будут оставаться чистыми в течение дня.

Разве вам самим не приятно, когда наши города чистые".