Представители ТПП РФ заявили о большом желании бизнеса России работать с КР

Хотелось бы отметить, прежде всего, высокий уровень организации прошедшего в этом году Кыргызско-Российского форума на Иссык-Куле. Видно, что РКФР и ТПП КР приложили много усилий. Об этом изданию VB.KG заявил заместитель председателя союза "Торгово-промышленная палата Республики Татарстан" Марат Ахматов.

По его словам, на нынешнем форуме система Торгово-промышленных палат РФ представляла 82 человека со всех регионов России.

"Если говорить про качество форума, то коллеги рассказывали, что им приходилось даже закрывать регистрацию. Поток желающих принять в нем участие со стороны РФ был огромный: это и Челябинская область, и Татарстан, и Москва, и Тульская область, и др. Было много предпринимателей. Так как мы представляли именно систему ТПП РФ, то по части предложений мне хотелось бы особо отметить, что для тех, кто намерен сейчас создавать предприятия на территории ЕАЭС, есть очень хороший механизм промышленной кооперации. То есть, если при наличии трех сторон в рамках ЕАЭС имеется соглашение о создании совместного предприятия в одной из стран интеграционного объединения, у них появляется возможность субсидировать процентную ставку по кредиту, исходя из ключевой ставки в стране, где будет локализоваться производство. В целях совершенствования данного механизма при ТПП РФ создан проектный офис по промышленной кооперации в рамках ЕАЭС", - подчеркнул Ахматов.

Он отметил, что, если говорить про конкретику, сейчас идет проработка с одним из предприятий, где они продумывают трехсторонний механизм: Россия, Кыргызстан и Казахстан. Вторым предприятием выступает SKY Industrial Group, третий проект – туристический.

"Есть и другие. Это то, что мы будем сейчас вести с ТПП РФ по линии кооперации. Делегацию с Татарстана на иссык-кульском форуме представлял гендиректор АО "Химград" Айрат Гиззатуллин, первый заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Инсаф Галиев и представители отрасли легкой промышленности. Форум эффективный. Такие мероприятия нужно проводить ежегодно, как они и проводятся. Но все-таки здесь должна быть совместная работа по участию всех сторон, в данном случае - России и Кыргызстана на совместных мероприятиях. Поэтому, мы уже пригласили коллег на Kazan Forum "Исламский мир", который пройдет в следующем году, где будет возможность провести промежуточные итоги - что мы делаем и куда движемся. Ведь, так или иначе, все будет сводиться к конкретным проектам", - заключил Марат Ахматов.

Напомним, VI Кыргызско-Российский экономический форум проходил с 11-13 сентября 2024 года на Иссык-Куле.