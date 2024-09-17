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В родном селе писателя Кубанычбека Маликова откроют зал его творчества

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- Светлана Лаптева
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В день рождения писателя, кыргызского поэта и драматурга, заслуженного деятеля искусств Киргизской ССР, народного поэта Киргизской ССР, лауреата Государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула Кубанычбека Маликова журналисты vb.kg побывали в его родном селе Уч-Эмчек Иссык-Атинского айыльного аймака Ысык-Атинского района.

В селе помнят о своем земляке, чему является свидетельством его бюст недалеко от здания старой школы. Староста села Уч-Эмчек Кенжебек Керимкулов рассказал, что есть задумка перенести бюст к школе, чтобы получилась аллея известных людей села.

- Мы рады, что вы смогли откликнуться на нашу просьбу. У нас есть задумка организовать в школе зал творчества писателя Кубанычбека Маликова. Выделить отдельное помещение под музей не получается из-за недостатка помещений для занятий, но мы посовещались с директором школы и нашли вот такой выход. Родные Кубанычбека Маликова принесли нам фотографии, и теперь мы ищем творческого дизайнера, который смог бы превратить школьный актовый зал в настоящий шедевр. А еще собираем креативные идеи и людей, которым интересна эта тема. Поэтому просим всех, кто мог бы поделиться материалами для музея-зала творчества, обязательно нам позвонить.

Помимо этого, обращаемся в Союз писателей, Минобразования и культуры с просьбой помочь провести конкурс сочинений либо поэтический конкурс для школьников и студентов. Хотим приглашать к нам поэтов и писателей, чтобы они могли рассказывать о своем творчестве, - рассказал староста села.

Для информации: Кубанычбек Маликов Родился 16 сентября 1911 года в селе Уч-Эмчек в бедной крестьянской семье. В 1931 году окончил 1-й Киргизский педагогический техникум. В 1946-1949 годах работал в журнале "Советтик Кыргызстан".

Первые произведения Маликова были опубликованы в 1928 году. Отдельным изданием его стихи впервые вышли в 1933 году (сборник "Кубанычбектин ырлары" (Стихи Кубанычбека)). В 1949-1952 годах из-под его пера вышли поэмы "Дружба и любовь" и "Кадыр-аке". В 1954-1966 вышли поэтические сборники Маликова "Избранные произведения", "Огни в горах", "Молодость", "Орто-Токой", "Думы о будущем", "Голос со скалы" и другие.

Маликов внёс большой вклад в развитие кыргызского театра. С 1930-х годов он писал пьесы, среди которых выделяются "Бийик жерде" (На высокой земле), "Жүрөк толкуйт" (Сердце бьётся), "Девушки с одной улицы", "Осмонкул". Ему также принадлежит либретто опер "Айчурек", "Манас" и "Токтогул".

Кубанычбек Иманалиевич перевёл на кыргызский язык ряд произведений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова и Т. Г. Шевченко, В. В. Маяковского.

Скончался 9 декабря 1978 года в городе Фрунзе.


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URL: https://www.vb.kg/439607
Теги:
поэт, Кыргызстан
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