ГКНБ вернул государству земельный участок стоимостью 120 млн сомов

ГКНБ КР в рамках проводимой работы по возврату ранее незаконно приватизированных государственных объектов на территории Кеминского района Чуйской области возвращена на баланс государства территория со строениями, ранее являющиеся предприятием по убою и производству колбасной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Участок земли оценивается в 119 млн. 937 тысяч сомов. Установлено, что 1995 году отдельные должностные лица вывели в частную собственность указанный объект и по настоящее время использовали в своих интересах.

В настоящее время со стороны ГКНБ КР продолжается работа по выявлению фактов незаконной приватизации государственного имущества".